طلال مداح، صاحب أول أغنية عاطفية سعودية وأطلق اشهر أعماله من نادى الترسانة

طلال مداح هو مغنٍّ وملحن سعودي، له إسهامات فى تطوير الموسيقى السعودية بشكل كبير، فلم يكن فنانا محليا، فخلال مسيرته الفنية غنى للعرب وبكل اللهجات العربية، بالمصرية واللبنانية والتونسية واليمنية والمغربية والعراقية والسودانية وكان نجمًا لامعًا أبرز فن الجزيرة العربية، وغنى أيضًا باللغة الإنجليزية بالرغم من أنه لم يكمل تعليمه الابتدائي.

ميلاد طلال مداح

ولد طلال مداح فى 5 أغسطس 1940 بمكة، وعُرف واشتهر بالعديد من الألقاب التي تعكس قيمته كمطرب منها "الحنجرة الذهبية" و"قيثارة الشرق" و"صوت الأرض" و"فارس الأغنية السعودية" و"فيلسوف النغم الأصيل" و"زرياب" و"أستاذ الجميع".

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حقائق عن طلال مداح

كانت أول أغنية سجلها طلال مداح للإذاعة بعنوان «وردك يا زارع الورد» والتي لحنها بنفسه وتُعَد أول أغنية عاطفية سعودية.

أطلق أشهر أغانيه في القاهرة «مقادير» أمام 40 ألف متفرج في استاد نادي الترسانة.

أول من دخل ميدان الإنتاج السينمائي بفيلم شارع الضباب مع الفنانة صباح عام 1962.

أول من طبع أُسطوانات داخل السعودية.

أول من أقام حفلات غنائية خارج السعودية وداخلها.

أول من حدّث وطور الأغنية السعودية بأول أغنية تغنّت على نمط الكوبليهات (وهي «أغنية وردك يا زارع الورد»

أول فنان سعودي سجلته جمعية المؤلفين والموسيقيين في فرنسا.

أول من أُذيعت له أغنيات سعودية من لندن، دمشق، القاهرة والإذاعات الموجّهة من ألمانيا، هولندا، براغ، موسكو، وغيرها.

أول من قدم مسرح في التلفزيون السعودي.

أول من عمل مقطوعات موسيقية.

أول فنان خليجي تترجم له أغنية على التلفزيون الفرنسي.

أول من حصل على الأسطوانة الذهبية، فقد عمل على إضافة وتر للعود وتعلم التقنية الموسيقية.

تعاون مع نجوم الغناء والموسيقى

تعاون الفنان طلال مداح مع عمالقة الفن ومن أبرزهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، والملحن محمد الموجي، وبليغ حمدي، كما غنى من ألحانه العديد من المطربين العرب مثل: محمد عبده، وردة الجزائرية، فايزة أحمد، سميرة سعيد، رجاء بلمليح، عبد الكريم عبد القادر، عبادي الجوهر، عتاب، رباب، راشد الماجد، رابح صقر، ذكرى.

رحيل طلال مداح

وتوفي طلال مداح في 11 أغسطس عام 2000،عن عمر يناهز 60 عامًا بينما كان يؤدي وصلة غنائية على خشبة المسرح حيث أصيب المطرب الراحل بأزمة قلبية أثناء تقديم وصلته الغنائية على خشبة مسرح المفتاحة في أبها بالمملكة العربية السعودية أمام آلاف المشاهدين.