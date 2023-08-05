تعرف على القاطرة فهد الغارقة في قناة السويس

تمتلك هيئة قناة السويس عددًا من الوحدات البحرية العائمة منها 31 قاطرة ومن بينها القاطرة "فهد " التي غرقت في منطقة البلاح بقناة السويس، اليوم جراء اصطدامها بإحدى ناقلات البترول.

معلومات عن القاطرة فهد

وتعد القاطرة فهد من قاطرات هيئة قناة السويس العملاقة التي تعد من أكبر قواطر الإنقاذ البحري وإخماد الحرائق حيث يبلغ طولها 34.3، فيما يبلغ عرضها 9.57 بغاطس 5.2 وبقوة شد تصل إلى 118 طنًّا، فيما تبلغ السرعة المحددة لها 12.2 عقدة.



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وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

قناة السويس

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

معلومات الناقلة

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًّا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

الدفع بفرق الإنقاذ

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لا تزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

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وكان قد تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

الاطمئنان على معدلات الإنتاج

وحرص الفريق ربيع خلال جولته على الاطمئنان على معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير المرحلة الأولى والتي تشمل 49 شريحة بإجمالي 392 حوض وفقا للمخطط الزمني المقرر، فيما يجرى العمل حاليا ضمن المرحلة الثانية للتطوير.

كما تابع رئيس الهيئة مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية حيث انتهت أعمال إنشاء كل من مبنى الاستقبال، والسور الخارجي المحيط بالمزرعة والبوابات الملحقة، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية لمصنع تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك والجمبري 70%، وذلك بالتوازي مع أعمال إنشاء 4 مخازن جديدة.



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استزراع الشرائح

وتعرف رئيس الهيئة على نشاط الاستزراع بالشركة حيث بدأت بالفعل عملية استزراع الشرائح التي تم الانتهاء من تطويرها وذلك باستزراع 18 مليون يرقة جمبري في 88 حوضًا حتى الآن، كما تم الانتهاء من استزراع 25 حوضًا بسمك البلطي، فيما تستكمل الشركة حصاد الأحواض المستزرعة بأسماك الدنيس وطرحها في الاسواق.

وأشاد الفريق ربيع بحصول شركة قناة السويس للاستزراع المائي، على أعلى الشهادات المعتمدة دوليًا في إطار الامتثال إلى معايير السلامة الغذائية والبيئية، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية بتعظيم الاستفادة من أحواض الاستزراع بالشركة على النحو الأمثل بما يحقق زيادة معدلات استزراع الأسماك بجودة عالية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق المحلي.

ومن جانبه ثمّن الفريق أسامة ربيع مجهود العاملين بالشركة، وقدرتهم على تحقيق كافة المتطلبات والمعايير اللازمة للحصول على الشهادات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات تثبت أن عجلة التطوير بالشركة تسير في المسار الصحيح ووفق استراتيجية طموحة، تستهدف المساهمة في تقليل الفجوة في البروتين الحيواني، وتوفير منتج غذائي عالي الجودة.