جوندوجان يكشف سبب رحيله عن مانشستر سيتي رغم تحقيق الثلاثية

كشف الألماني إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة عن سبب رحيله عن مانشستر سيتي رغم تألقه مع الفريق وتحقيق ثلاثية تاريخية.

ورحل جوندوجان عن مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الجارية بعد تحقيق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في مفاجأة أثارت العديد من التساؤلات.

وفسر جوندوجان سبب رحيله عن السيتي حيث قال في تصريحات لشبكة "CBS Sports": أنا قضيت 7 سنوات رائعة وناجحة في مانشستر سيتي خاصة العام الأخير.

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وتابع: “أنا لا أصدق رحيلي عن مانشستر سيتي ولكني أردت خوض تجربة جديدة وإثبات نفسي مرة أخرى مع ناد جديد”.

وأضاف: “نجحت مع مانشستر سيتي وأريد النجاح مرة أخرى في بلد جديد مع ثقافة جديدة ودوري جديد ولاعبين جدد”.

نجح نادي مانشستر سيتي في إتمام صفقة المدافع الدولي الكرواتي جوسكو جفارديول، قادمًا من فريق لايبزيج الألماني.

ومن ناحية أخرى أعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي، اليوم السبت، تعاقده مع جفارديول مدافع لايبزيج، ليحمل القميص رقم 24 مع الفريق.

جفارديول يوقع لمانشستر سيتي، فيتو

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال، على ملعب ويمبلي، غدا الأحد، في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي (الدرع الخيرية - كأس السوبر).

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال عبر قنوات بي إن سبورتس وتحديدا قناة بي إن سبورتس بريميم 1.