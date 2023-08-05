الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

طعنوه لسرقة توك توك، كشف غموض اعتداء مسلحين على شاب بالقليوبية

كشف غموض مقتل شاب
كشف غموض مقتل شاب بالقليوبية، فيتو

تمكنت مباحث قسم العبور بمحافظة القليوبية، من كشف غموض حادث اعتداء مسلحين مجهولين على شاب من مدينة الخانكة وطعنه خلال عمله بمدينة العبور، وتم حجز المصاب بالمستشفى لمدة 5 أيام في حالة خطرة، ثم توفي متأثرا بإصابته، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

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وتم القبض على المتهمين، وأمرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال أهلية المجني عليه، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول أحمد ع، 16 سنة، ومقيم دائرة مركز الخانكة، مصاب بعدة طعنات وفى حالة خطيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه يعمل على مركبة والده وطلب منه المتهمان بتوصيلهما لمنطقة النهضة في مدينة العبور، وخلال ذلك تعدي عليه المتهمين، وسددوا له عدة طعنات استقرت برقبته وظهره بـ 55 غرزة، وتم نقله للمستشفى.


وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، لمرورهما بأزمة مالية، وقررا استدراج المجنى عليه لمنطقة العبور والتعدي عليه والاستيلاء على هاتفه والمركبة توك توك، ومتعلقاته، لكونهما تشكيلا عصابيا تخصص في استدراج سائقي التوك توك لسرقتهم.

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية مدينة الخانكة مدينة العبور

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