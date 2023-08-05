انتشال جثة شاب طافية بنيل منشأة القناطر

شهدت منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة حالة من الحزن عقب ظهور جثة شاب في العقد الثالث من عمره طافية على سطح النيل، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جثة طافية بنيل منشأة القناطر

وكان مركز شرطة منشأة القناطر، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

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وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة غريق من نهر النيل منشأة القناطر.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشاب في العقد الثالث من عمره، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.