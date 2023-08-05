السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليها أسفل عقار في 6 أكتوبر

تشريح جثة، فيتو
تشريح جثة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور علي جثة شاب أسفل أحد العقارات السكنية، مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

 

وأمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة علي الطب الشرعي للتعرف علي أسباب الوفاة وكشف ملابسات الحادث.

 

وكشفت المناظرة الأولية للجثة أن المتوفي مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور وكدمات متفرقة بجسده.

 

العثور على جثة شاب فى أكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر  بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكنى بشارع السنترال بالحى السادس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مصرع شخص فى الجيزة

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شخص في العقد الخامس من عمره لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لعقار سكني، أثناء قيامه بالتسلق على ماسورة مياه صرف بالمنور لنسيانه مفاتيح الشقة في منطقة الجيزة.

 

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بشارع عبود الزمر  بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء قيامه المجنى عليه بالتسلق على ماسورة مياه صرف بالمنور لنسيانه مفاتيح الشقة فحدث كسر بالماسورة وسقط جثة هامدة في الحال.

 

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العثور على جثة شاب فى أكتوبر نيابة الجيزة مدينة 6 أكتوبر الجيزة اكتوبر

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