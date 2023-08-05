الأحد 06 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم.. عودة المياه لـ "الرماية" بعد انقطاع 4 ساعات.. ومصير الحجج الوقفية بعد حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف
حريق وزارة الأوقاف ,فيتو

نشر قسم الأخبار بموقع فيتو العديد من الموضوعات التي تهم قاعدة كبيرة من القراء وعلى رأسها تنسيق الكليات 2023، وإليكم أبرز عناوين الموضوعات المنشورة:

عودة المياه لـ "الرماية" بعد انقطاعها 4 ساعات

أعادت محافظة الجيزة، المياه، لمناطق: هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية، والتي ظلت مقطوعة لمدة 4 ساعات لتنفيذ أعمال الربط الدائم لخط مياه الشرب المغذي لمناطق هضبة الأهرام والهرم وفيصل على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى.

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وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 4288 فرصة في 35 شركة بالشرقية

تلقت وزارة العمل اليوم السبت تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الشرقية بشأن افتتاح ملتقى توظيف للشباب، وذلك بالقاعة المغطاة بمدينة الزقازيق يوفر 4288 فرصة عمل في 35 شركة كبرى من شركات القطاع الخاص، بمختلف التخصصات.

لماذا يُحرق المصحف؟ فيديو جديد من مرصد الأزهر يكشف الدوافع الخفية لمُنفذ الاعتداء

مع تجدد السؤال حول الدافع وراء تكرار حوادث الاعتداء على المصحف الكريم، أنتج مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مؤخرًا مقطعًا مرئيًّا جديدًا يجيب فيه عن ذلك وغيره من أسئلة تراود أذهان الكثير.

 

تتجاوز الأربعين، الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا غدًا الأحد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تسجل درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 42 درجة مئوية وبجنوب الصعيد 45 درجة مئوية

متحدث الأوقاف يكشف مصير الحجج الوقفية بعد حريق الوزارة

 

حريق وزارة الأوقاف، قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف: "لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات ناتجة عن حريق الوزارة، والحجج الوقفية كان يجري نقلها والجزء المتبقي كان بعيدًا عن النيران وهناك لجنة تقوم بحصر الأضرار والتلفيات المادية، وسننتظر معرفة السبب وراء نشوب الحريق".

معايير المفاضلة في الحصول على وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية

وضعت الحكومة عددا من المعايير للمفاضلة في توزيع الموظفين الراغبين في  الحصول على وحدات سكنية على عدة مراحل مقارنة بعدد الوحدات المتاحة للتسليم حاليا، وذلك نظرا لزيادة عدد الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات.

وجاء على رأس هذه المعايير الحالة الاجتماعية (حيث تم وضع أولوية للموظف المتزوج من موظفة منتقلة للعمل بالعاصمة أو الموظفة المتزوجة من موظف منتقل للعمل بالعاصمة، ثم الموظف أو الموظفة الأرمل ويعول ثم المتزوج ويعول.. وصولا للموظف الأعزب)، بجانب محل السكن (الأولوية للأبعد مسافة في محل السكن من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية)، ثم طبيعة السكن قبل الانتقال حيث الأولوية للموظفين المنتقلين ويسكنون بالإيجار، ثم طبيعة العلاقة الوظيفية، حيث تم منح الأولوية للموظف الدائم ثم المتعاقد، وتم وضع أوزان نسبية لهذه المعايير ومن حصل على الدرجة الأعلى تم إدراجه في المرحلة الأولى والبالغ عدد الوحدات بها 9024 وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة.

 

تموين الفيوم: صرف سلع بقيمة 109 ملايين و400 ألف جنيه لحاملي البطاقات شهريا

 

قال محمود الخياط رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة،  إنه يتم طرح كافة السلع التموينية والحرة من خلال 15 فرع جملة و2 فرع تجزئة مميكن و7 أفرع تجزئة اخري منتشرة في محافظة الفيوم.

تنسيق الكليات 2023، هل يسمح للطالب بتعديل تسجيل الرغبات على موقع التنسيق؟ التعليم تجيب

تنسيق الجامعات 2023، أعلن موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم السبت، عن فتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة 2023.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني جاءت على النحو التالي:

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
  • الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
  • سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
  • يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.
ارتفاع درجات الحرارة تنسيق الكليات 2023 حوادث الاعتداء على المصحف درجة الحرارة المحسوسة وحدات سكنية ملتقى توظيف للشباب مكافحة التطرف

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