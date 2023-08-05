التموين: تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

قرارت مجلس الوزراء ، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مديريات التموين في تقديم خدماتها للمواطنين بشكل كامل، وأهم تلك الخدمات الإشراف على مراقبة وفرة المواد التموينيه والسلع الضروريه والمخزون منها، والاشراف على عملية إصدار البطاقات التموينيه للأفراد والهيئات تنفيذا للقوانين التموينيه المتعلقة بهذا الشأن، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بها، بالإضافة إلى مراقبة وفرة المواد التموينية والسلع الضرورية والمخزون منها. ..

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قرارات مجلس الوزراء بشأن الكهرباء

جاء ذلك ردا على ما يخص تنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء بشأن اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل "أون لاين" لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء، ليتم تطبيقه بداية من غدا الأحد 6 أغسطس وعلى مدار الشهر، على أن يكون ذلك وفقا لما يراه كل وزير ومسئول معنى.

وأوضحت وزارة التموين أن مديريات التموين في المحافظات ستقوم بإتخاذ عددا من الإجراءات لترشيد إستهلاك الكهرباء، كما يوجد في كل مخبز مولد كهرباء لضمان استمرار إنتاج الخبز في فترات تخفيض الأحمال، مشيرة إلى أن بعض المحافظات مثل محافظة الفيوم قامت بالتنسيق مع شركة الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي من الساعة الخامسة فجرا وحتى العاشرة صباحا.

ضخ السلع التموينية

أسعار السلع التموينية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر أغسطس، اليوم الجمعة، لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأكدت وزارة التموين انتهاء صرف نحو 30% من مقررات شهر أغسطس لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن.

وأوضحت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر أغسطس، مؤكدة على ضرورة التزام تجار التموين بأسعار السلع ونصيب كل فرد منها.

أسعار السلع التموينية

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 والتي تضم 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.