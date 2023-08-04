تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

تنسيق الكليات 2023، تنطلق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات الحكومية2023، غدا السبت لطلاب الثانوية العامة2023، وذلك من خلال موقع تنسيق الكليات 2023، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 /8 /2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 /8 /2023.

تنسيق الكليات 2023، القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني.

-يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

-ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

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-يجب الحذر من الكيانات الوهمية.

تنسيق الكليات 2023، وننشر الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب شعبة علي رياضة.

تنسيق الجامعات 2023، فيتو

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة علمي علوم ورياضة

ونستعرض معكم فيما يأتي مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة علمي علوم ورياضة لكليات الطب البشري والهندسة في جميع المحافظات، وفقًا للحدود الدنيا لتنسيق الكليات العام الماضي، والتي جاءت كالآتي:

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درجات الحد الأدنى للقبول بالكليات لعام 2022

طب المنصورة 387 درجة

طب سوهاج 386 درجة

هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة

طب دمياط 386 درجة

طب الزقازيق 385 درجة

طب فاقوس 384 درجة

طب كفر الشيخ 383 درجة

طب طنطا 383 درجة

طب أسنان المنصورة 382 درجة

طب اسنان جنوب الوادى 382 درجة

طب الإسكندرية 382 درجة

طب بورسعيد 381 درجة

طب القاهرة 381 درجة

طب أسيوط 381 درجة

طب عين شمس 380 درجة

طب جنوب الوادي 380 درجة

طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة

طب بنها 379 درجة

طب الأقصر 379 درجة

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة

طب المنيا 378 درجة

طب أسنان الزقازيق 378 درجة

طب حلوان 378 درجة

طب أسنان كفر الشيخ 377 درجة

طب الفيوم 377 درجة

طب السويس 377 درجة

طب أسنان المنوفية 377 درجة

طب العريش 376 درجة

طب أسنان أسيوط 376 درجة

طب أسوان 376 درجة

طب بني سويف 376 درجة

طب أسنان عين شمس 376 درجة

طب أسنان القاهرة 376 درجة

طب أسنان الإسكندرية 376 درجة

طب أسنان طنطا 376 درجة

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة

طب الوادي الجديد 375.6 درجة

طب أسنان المنيا 375 درجة

طب أسنان الفيوم 375 درجة

طب أسنان السويس 375 درجة

طب أسنان بني سويف 374.5 درجة

هندسة القاهرة 366 درجة

هندسة المنصورة 366 درجة

هندسة الزقازيق 363 درجة

هندسة عين شمس 361 درجة

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة أدبي

ونستعرض معكم فيما مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة أدبي لكليات الاقتصاد وعلوم سياسية والألسن، الإعلام، الآثار في جميع المحافظات، وفقًا للحدود الدنيا لتنسيق الكليات العام الماضي، حيث جاءت كالآتي:

درجة الحد الأدنى للقبول لعام 2022

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354 درجة

ألسن كفر الشيخ 351 درجة

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348 درجة

سياسة واقتصاد السويس 345 درجة

سياسة واقتصاد بني سويف 340 درجة

ألسن عين شمس 338 درجة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338 درجة

ألسن الفيوم 337 درجة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333 درجة

ألسن بني سويف 333 درجة

ألسن المنيا 332 درجة

ألسن سوهاج 331 درجة

إعلام القاهرة 330 درجة

ألسن أسوان 330 درجة

ألسن الأقصر 329 درجة

إعلام المنوفية 327 درجة

آثار دمياط 326 درجة

آثار عين شمس 324 درجة

آثار القاهرة 323 درجة

إعلام بني سويف 321 درجة

آثار ولغات مطروح 320 درجة

آثار الفيوم 319 درجة

الإعاقة والتأهيل بني سويف 319 درجة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319 درجة

آثار أسوان 318 درجة

آثار الأقصر 317 درجة

آثار سوهاج 316 درجة

إعلام جنوب الوادي 316 درجة

آثار جنوب الوادي 315 درجة

تنسيق الجامعات 2023، فيتو

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