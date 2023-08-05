الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بقانوني العمل وذوي الهمم بالقاهرة

وزارة العمل ,فيتو
وزارة العمل ,فيتو

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة القاهرة بشأن تنظيم ندوة توعية بعنوان "قانون العمل وقانون رعاية ذوى الهمم" وذلك بمقر شركة بلاك شادو للأمن والحراسة.

أحكام قانون العمل

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها المديرية للتوعية بأحكام قانون العمل وتعزيز علاقات العمل العمل بين للعمال وأصحاب العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتوعية والتثقيف بقانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم داخل أماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق مزيدا من المزايا للطرفين.

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مديرية العمل بالقاهرة

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن الندوة حضرها العضو المنتدب والمدير المسئول لشركة بلاك شادو للخدمات الأمنية والحراسة احمد سعيد صابر حمودة، وصالح الحداد مدير الموارد البشرية لشركة بلاك شادو للخدمات الأمنية والحراسة، وتضمنت الندوة شرح أحكام قانون العمل فيما يخص محتويات ملف العامل وقانون العمل وذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشته، وقانون الطفل وقرار وزير العمل فيما يخص ذلك.

رعاية ذوى الإعاقة

 وأضاف مدير المديرية، أن الندوة شملت أيضًا توعية المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تخص حقوق العمال وواجباتهم، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، والمواد القانونية المنظمة لذلك، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية التي تحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.

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