البطولة العربية، التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين السد القطري والشرطة العراقي (صور)

تعادل نادي السد القطري مع نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 1 / 1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أولى مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

السد القطري والشرطة العراقي، فيتو

السد القطري والشرطة العراقي، فيتو

أهداف مباراة السد القطري والشرطة العراقي

سجل هدف السد القطري اللاعب أكرم عفيف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 24، ثم تعادل أمير صباح خضير في الدقيقة 32.

وتأهل نادي السد القطري كأول مجموعته على حساب الهلال السعودي الذي حل وصيفا، فيما تأهل فيه الشرطة العراقي كثاني مجموعته خلف اتحاد جدة صاحب الصدارة.

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السد القطري والشرطة العراقي، فيتو

السد القطري والشرطة العراقي، فيتو

وانطلقت اليوم السبت مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية “كأس الملك سلمان” المقامة حاليا في السعودية، والمقرر أن تختتم فعالياتها يوم 12 أغسطس الجاري.

وتأهلت ثمانية فرق للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، حيث تقام مباريات هذا الدور اليوم السبت مباراتين وغدا الأحد مباراتان.

وتستعرض فيتو في السطور التالية القيمة السوقية للأندية الثمانية التي تأهلت للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية على النحو التالي:

السد القطري والشرطة العراقي، فيتو

اتحاد جدة – 78,03 مليون يورو

الشرطة العراقي – 2,78 مليون يورو

السد القطري – 45،43 مليون يورو

الهلال السعودي – 163,63 مليون يورو

الشباب السعودي – 23،63 مليون يورو

النصر السعودي – 128,58 مليون يورو

الرجاء المغربي – 17،22 مليون يورو

الوحدة الإماراتي – 37,75 مليون يورو

وانفرد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، بهداف البطولة العربية بعدما قاد فريقه لتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والتأهل للدور ربع النهائي ليفك الارتباط مع نيمار لاعب الزمالك في ترتيب الهدافين.

ويتربع النجم الفرنسي على قائمة صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 3 أهداف،بعدما نجح في التسجيل بكل المباريات فيما سجل نيمار لاعب الزمالك ثنائية لفريقه أمام الاتحاد المنستيري.

أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة بالبطولة العربية

كما تصدر كريم قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بأهداف في البطولة، برصيد 4 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه، بإحراز 3 أهداف وصناعة هدف واحد

وسجل كريم أهداف الفوز لفريقه في المباريات الـ 3، حيث أحرز الهدف الثاني في مباراة الترجي التي انتهت 2-1، وسجل الهدف الوحيد في مباراة الصفاقسي التونسي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني لمباراة الشرطة العراقي وينفذ ركلة الجزاء بنجاح.

المتأهلون إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية

الاتحاد السعودي

الوحدة الإماراتي

الرجاء المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

الشرطة العراقي

النصر السعودي

الشباب السعودي

مباريات دور ربع النهائي للبطولة العربية



السبت

السد القطري Vs الشرطة العراقي

الساعة: 6 مساء

الهلال السعودي Vs الاتحاد السعودي

الساعة: 9 مساء

الأحد:

النصر السعودي Vs الرجاء المغربي

الساعة: 6 مساء

الشباب السعودي Vs الوحدة الإماراتي

الساعة: 9 مساء