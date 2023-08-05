علي ياسر: كنا أقرب للفوز أمام النصر السعودي وأوسوريو يثق بقدراتي

تحدث علي ياسر مهاجم الزمالك، عن كواليس تواصل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي معه خلال البطولة العربية، في ظل ثقته الكاملة في اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأكد علي ياسر في تصريحات خاصة لفيتو:" أن خوان كارلوس أوسوريو أبلغه بأنه يثق فيه بشكل كامل، ولكن عليه العمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على فرصة أكبر مع الفريق بشكل كامل خلال الفترة.

وتابع:" قابلت كريستيانو رونالدو أثناء تواجدنا في فندق واحد بالبطولة العربية هو شخص متواضع للغاية، وبالتأكيد هو أسطورة كبيرة والجميع يعلم هذا الأمر.

وأكمل:" قدمنا مباراة كبيرة أمام نادي النصر السعودي، ولم يكن الحظ حليف الفريق في المباراة، كنا الأقرب لتحقيق الانتصار والجميع شاهد ما قدمه الفريق رغم فارق الإمكانيات بين الفريقين.

الزمالك راحة من التدريبات 20 يوما

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

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ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

حيث أكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب ( 7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري ( بدون نقاط)

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

إبراهيما نداي يستبدل قميصه مع مواطنه ساديو ماني

حرص السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك على استبدال قميصه مع مواطنة ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي وذلك بعد انتهاء مباراتهما في البطولة العربية.

ونشر إبراهيما نداي صورته مع ماني عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتب: "الحمد لله، انتهت المغامرة، لكن الحياة تستمر، شكرا ساديو ماني".