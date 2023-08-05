الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

مفاجأة سيد عبد الحفيظ!

كنت قد عزمت أن أكتب اليوم عن قرار البنك المركزي الجديد الخاص برفع سعر الفائدة، لنستمر في اللهاث وراء الفيدرالي الأمريكي في هذا الصدد، ولكني وجدت أن الاهتمام الأول لأهل التواصل الاجتماعي وغيرهم هو تغيير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد سنوات طويلة قضاها في منصبه من قبل رئيس النادي. 

 

وانصبَّ الاهتمام على البحث وراء أسباب هذا التغيير، بعد أن أبدى كثيرون رفضهم لما اعتبروه قرارًا خاطئًا سيدفع الفريق الأول للكرة ثمنه من استقراره.. ووصل الأمر بالبعض إلى صياغة أسباب سياسية لتغيير سيد عبد الحفيظ الذي رأوا فيه موازنة لتنحي مرتضى منصور قبلها بأيام وابتعاده عن نادي الزمالك، وذلك لقناعتهم أن حتى الشأن الكروي ليس بعيدًا عن الشأن السياسي!

Advertisements

 
ضجة كبيرة أثارها قرار تغيير سيد عبد الحفيظ.. والسبب أن القرار جاء مفاجئًا لجماهير النادي ومحبيه وأيضًا لمنافسيه، والأغلب لسيد عبد الحفيظ  ذاته الذي يتحدث البعض عن احساسه بالصدمة ورفضه ما عرض عليه من مناصب بديلة.. 

 

ولو كان هذا القرار قد صدر قبل عام مضى لما أثار كل هذه الصدمة.. فوقتها كان ثمة حديث دائر حول تغيير سيد وطرحت أسماء مرشحة بديلة له.. كما أن فريق كرة القدم كان قد خسر بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي.. أما اليوم فإن الفريق فاز بكل البطولات التي خاضها وبلغ عددها خمسة بطولات، والمفترض أن التغيير يحدث بعد الإخفاق وليس بعد النجاح.

 

تفكير خارج الصندوق والمنطق!

في انتظار الرئيس

 

وهكذا لعب التوقيت دورًا مهمًّا في ردود الأفعال على قرار تغيير سيد عبد الحفيظ، وفي اتساعها وتنوعها، لدرجة دفعت البعض لاختراع أو بالأصح تخمين أسباب لهذا القرار.. وهكذا الدرس السياسي والإداري هنا هو أن القرارات المفاجئة تثير دومًا لغطًا واسعًا، خاصة إذا كانت تتعلق بأمر أشخاص كانوا يحوزون قبولًا واسعًا لدى الناس لقوتهم.  

النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي نادي الزمالك نادي الاهلي الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

تقدم في السن!

شفافية بالقطارة!

ثمن الخضوع لأمريكا!

من يدير أموال الإخوان ؟!

قمة روسيا وإفريقيا رغم الضغوط الأمريكية!

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

مرتضى منصور يقرر تأجيل الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

المزيد
الجريدة الرسمية