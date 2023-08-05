المعاهد الفنية الصحية الشرطية، مواعيد سحب الكراسات وأماكنها

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور- إناث) للعام الدراسي (2023-2024) من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة.

مواعيد سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

حددت وزارة الداخلية، سحب كراسات الشروط بداية من 7 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل.

أماكن سحب كراسات الشرطة

وسيكون سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة فى مناطق"مستشفى الشرطة بمدينة نصر – مستشفى الشرطة بـ طنطا – مستشفى الشرطة بـ أسيوط – مستشفى الشرطة فى الإسكندرية "

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شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وتقبل المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور- إناث) للعام الدراسى (2023-2024)

الحاصلون على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم "، الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي" من الذكور والإناث للعام الدراسي الحالي 2022 – 2023 أو الأعوام السابقة.

ويشترط ألا يزيد سن المتقدم على 25 عامًا عند بدء التقديم.

بحد أدنى الإجمالي المجموعة في الشهادة الثانوية العامة عن 60 %.

ألا يقل مجموع النسبة المئوية في اللغة الانجليزية عن 65% وفقًا لضوابط وشروط محددة.