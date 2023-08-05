الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

المعاهد الفنية الصحية الشرطية، مواعيد سحب الكراسات وأماكنها

المعاهد الفنية الصحية
المعاهد الفنية الصحية الشرطية 

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور- إناث) للعام الدراسي (2023-2024) من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة.

مواعيد سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 

حددت وزارة الداخلية، سحب كراسات الشروط بداية من  7 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر  المقبل.

أماكن سحب كراسات الشرطة 

 وسيكون سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة  فى مناطق"مستشفى الشرطة بمدينة نصر –  مستشفى الشرطة بـ طنطا – مستشفى الشرطة بـ أسيوط – مستشفى الشرطة فى  الإسكندرية "

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شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وتقبل المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور- إناث) للعام الدراسى (2023-2024)

الحاصلون على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم "، الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي" من الذكور والإناث للعام الدراسي الحالي 2022 – 2023 أو الأعوام السابقة.

ويشترط ألا يزيد سن المتقدم على 25 عامًا عند بدء التقديم.

بحد أدنى الإجمالي المجموعة في الشهادة الثانوية العامة عن 60 %.

ألا يقل مجموع النسبة المئوية في اللغة الانجليزية عن 65% وفقًا لضوابط وشروط محددة.

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