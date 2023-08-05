إبراهيم عبد القادر: حلمي بكر هاجم جيل التسعينات وأعمالنا كانت بتتباع بالدولار

أكد المطرب إبراهيم عبد القادر أن جيل مطربي التسعينيات ظلم فنيًّا لأسباب متعددة قائلًا: “جيلنا نجح بشكل كبير خاصة في إحداث نقلة من الأغنية الطويلة إلى القصيرة، وامتلكنا ثروة كبيرة من الجمهور، وعشنا مراحل قوية، لكن بمجرد ظهور شركات قوية بإنتاجها وأموالها بدأ السوق المصري يتغير”.

إبراهيم عبد القادر جيل التسعينات ظلم فنيا

وأضاف في تصريح خاص لفيتو: “ولا أستطيع قول إن ذلك صدفة، ولكن جيل التسعينيات لم يظلم وإن تعرض للهجوم مثلما كان يحدث من الموسيقي حلمي بكر، وقد يكون ذلك نتيجة اختلاف ثقافات بين الأجيال، لكن أعمالنا الغنائية انتشرت في جميع الدول العربية وكانت تُباع بالدولار”.

Advertisements

ومن جانب آخر، تحدث الفنان إبراهيم عبد القادر ، عن واقعة الاعتداء عليه بسلاح أبيض عندما منع شابًّا من ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، قائلًا: أنا حالتي الصحية أصبحت بخير الحمد لله، ولكن كانت هناك إصابة باليد اليسرى، لأن الولد اعتدى عليَّ وأنا ما كنتش شايف إيده وكان معاه آلة حادة صغيرة.

تفاصيل الاعتداء على إبراهيم عبد القادر

وأضاف: "أنا طلعت برة لقيت أحد جيراني بيتخانق ولقيت شاب بيضرب راجل كبير، فطبعًا ده ما يرضنيش ونهيت الاشتباك ما بينهم، وقعدت أنصح الشاب دا دون تطاول ولا ألفاظ نابية، ولما سألت جاري هو حصل إيه قال لي "إن الشاب ده كان بيحاول يعمل فعل غير لائق مع بنت، والكلام دا كان قدام بيتي والموقف كان صعب".

تابع: “قلت للشاب دا المفروض أنك ما تجادلش في موقف زي ده وتحط دماغك في الأرض، وتاخد البنت وتمشي إنما إيه الجبروت اللي انت فيه ده وقلت له طب حافظ علي نفسك وعلى البنت”.

لحظة الاعتداء على إبراهيم عبد القادر

و كشف “عبد القادر” عن لحظة الاعتداء عليه قائلًا: “لقيته جه ليَّ بشويش كده والتفت ليَّ وضربني بقبضة إيده وأنا كنت بإيدي الشمال بتفادي الضربات، واعتدى عليا بسلاح أبيض في إيدي اليمين”.

وأكد إبراهيم عبد القادر بأنه تعرض لجروح بالغة بعد الاعتداء عليه قائلًا: "لقيت قطع في اليد اليسري 5 سنتي وغرز وخياطة، وأنا أصلًا نزفت بغزارة شديدة، وكل الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة.

وأثار مطرب التسعينيات إبراهيم عبد القادر قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشف عن تعرضه للاعتداء من أحد الأشخاص بـ آلة حادة، تسببت في إصابته بعدة جروح بالغة.

أعمال إبراهيم عبد القادر

والمطرب إبراهيم عبد القادر يعد واحدا من أبرز مطربي التسعينيات، ومن أبرز أغانيه “علموني”، “عنيكي سلاح"، وأغنية “يا خسارة يا أول حبيب” وغيرها من الأغاني الأخرى.

وفي العام الماضي، حل الفنان إبراهيم عبد القادر، ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلاميات هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير على قناة "CBC"، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي.

وقال "عبد القادر" إن الفنان يحتاج من آن إلى آخر إلى الظهور على الإعلام والشاشة وهذا لم يحدث له منذ فترة، ولكن أهم شيء أنه يحرص على تقديم شيء جيد.

وأكد الفنان أنه ضد أغاني المهرجانات والكلمات التي تأتي بها ولكنه يدعم دائمًا الأغاني التي يتم تقديمها ولكنها تحمل الكثير من المعاني والمضمون.

وكشف "عبد القادر" عن علاقته بأغنية شهر رمضان الشهيرة "وحوي يا حوي"، وقال إن جده هو صاحب تلك الأغنية التي يتوارثها الأجيال عبر الزمان.

عن حياته الشخصية، كشف أنه يحرص طيلة الوقت على فصل حياته الشخصية عن الإعلام وعن منصات التواصل الاجتماعي، فيما قدم الفنان خلال الحلقة العديد من الأغاني المختلفة.