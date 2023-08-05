السبت 05 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أعراض القولون العصبي، أبرزها آلام وتقلصات في المعدة

القولون وعلاجه، فيتو
القولون وعلاجه، فيتو

علاج القولون العصبي، من الأمور التي يبحث عنها كل من يعاني من آلام القولون العصبي المزعجة، فيعد القولون العصبي من أمراض العصر، التي أصبحت تصيب الكبير والصغير، ويرتبط القولون العصبي، بالعديد من الاعراض المزعجة، التي ترتبط باضطرابات اجهاز الهضمي، ما بين المعاناة من الانتفاخ وآلام البطن، والإسهال، وأحيانا الإمساك.

اعراض القولون العصبي

القولون

وأشار الدكتور محمد لطفي أخصائي الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن القولون العصبي يمن اكتشافه، من خلال مجموعة من الاعراض الرئيسية، والتي تتمثل في الآتي:

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آلام أو تقلصات في المعدة؛ وعادة ما تكون أسوأ بعد الأكل وتتحسن بعد التبرز

الانتفاخ؛ قد تشعر بالامتلاء والتورم بشكل غير مريح.

الإسهال؛ قد يكون لديك براز مائي وتحتاج أحيانًا إلى التبرز فجأة

الإمساك؛ قد تتعرض للإجهاد عند التبرز، وتشعر أنك لا تستطيع إفراغ أمعائك بالكامل.

التعب وقلة الطاقة

الشعور بالغثيان.

آلام الظهر

مشاكل التبول، مثل الحاجة إلى التبول كثيرًا، والحث المفاجئ على التبول، والشعور بأنك لا تستطيع إفراغ مثانتك بالكامل.

علاج القولون العصبي

وعن علاج القولون العصبي؛ أشار الدكتور محمد؛ أنه لا يوجد نظام غذائي واحد أو دواء واحد يناسب كل شخص مصاب بمرض القولون العصبي، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تساعد في علاج القولون العصبي، أو نصائح عامة لتخفيف أعراض القولون العصبي، والتي يستعرضها في السطور التالية.

طهي الوجبات المنزلية الصحية، باستخدام مكونات كلها طازجة قدر المستطاع، والتقليل قدر المستطاع من الأكلات الجاهزة.

احتفظ بمذكرات بكل ما تأكله، حتى يمكنك ملاحظة الأكلات التي تسبب لك مشاكل، وأي أعراض تظهر عليك بعد أكلة بعينها، حاول تجنبها قدر المستطاع، أو التوقف عن تناولها، 

حاول أن تجد الاسترخاء، وتجنب الانفعالات المفاجئة.

الحصول على الكثير من التمارين الرياضية

جرب تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لمدة شهر لمعرفة ما إذا كانت تساعد، مثل الزبادي واللبن الرايب.

لا تؤجل أو تفوت الوجبات

لا تأكل بسرعة كبيرة

لا تأكل الكثير من الأطعمة الدهنية أو الحارة أو المصنعة

لا تشرب أكثر من 3 أكواب من الشاي أو القهوة في اليوم

لا تشرب الكثير من المشروبات الغازية.

علاج اعراض القولون العصبي

القولون العصبي

وعن معاناة معظم  مرضى القولون العصبي، من الانتفاخ الشديد والتشنجات والتقلصات، أكد الدكتور محمد، أن علاج ذلك في تناول الأطعمة الطبيعية المهدئة للمعدة، مثل الحبوب الكاملة، وضرورة تجنب الأطعمة التي يصعب هضمها، والمعروفة أنها تسبب الانتفاخ، مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط والفاصوليا والبصل والفواكه المجففة.

وفي حالة الإصابة بالإشهال؛ يجب التقليل من الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الخبز البني والأرز البني والمكسرات والبذور.

مع الأدوية المضادة للإسهال المتعارف عليها.

وعن كيفية التخلص من الإمساك؛ نصح الدكتور محمد بالآتي:

اشرب الكثير من الماء للمساعدة في جعل البراز أكثر ليونة

زيادة كمية الألياف القابلة للذوبان التي تتناولها، والتي تشمل؛ الشوفان والبقول والجزر والبطاطس المقشرة وبذور الكتان (الكاملة أو المطحونة)

مع الأدوية الملينة الشهيرة

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