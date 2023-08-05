جماهير النصر السعودي تطالب بضم محمد صلاح بعد فشل صفقة امبابي

محمد صلاح، تصدر اسم محمد صلاح تريند العالم العربي، بعد مطالبات جمهور نادي النصر السعودي بضم لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح للنادي ليلعب في الدوري السعودي.

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب النصر

وعن محمد صلاح، دشن جماهير نادي النصر السعودي هاشتاج باسم "خلصوا مع محمد صلاح للنصر"، حيث طالب جماهير النصر إدارة ناديهم بالدخول في مفاوضات مع محمد صلاح، لينضم إلى الدوري السعودي، وخاصة بعد فشل مفاوضات نادي الهلال السعودي في ضم نجم باريس سان جيرمان كيليان إمبابي، للعب في الدوري السعودي.

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لاعب ليفربول محمد صلاح، فيتو

وطالب نجم الأفق زياد ساير بضم محمد صلاح للنصر فقال: "أرى أن صلاح سيكون أكثر فائدة وانسجاما مع المجموعة أكثر من تاليسكا فإذا المفاوض النصراوي يستطيع إنهاء هذه الصفقة فهو أفضل مفاوض على مستوى الدوري السعودي..#خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

جماهير النصر يطالبون بضم محمد صلاح

وقال يتنج 94 "قريبًا أبو مكة نصراوي....#خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

أما أحمد الزهراني فرد قائلًا: "#خلصوا_مع_صلاح_للنصر.. مستحيل يجي باي نادي اسيوي".

في حين رفض وليد سلامة انتقال محمد صلاح للنصر فقال: "صلاح هيبقي قضى على تاريخه الكروي ياريت يتعلم من امبابي ان مش كل شي الفلوس.. اغلب الي راحو الدوري السعودي لاعبو عملوا كل شي بالأندية الاوربية... #خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

وعلق عميد العالمية النصر فقال: "خذها مني النصر يفاوض جناح أيمن لا يقل عن ساديو مني ومدافع وكونان الى الاتفاق إعارة والخيبري إعارة #خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

محمد صلاح، فيتو



ورد فيصل قائلًا: "أجنحة أندية الصندوق.. الهلال: مالكوم.. الاهلي: رياض محرز.. الاتحاد: جوتا.. النصر: ايمن يحيى.. النصر يستحق جناح عالمي كالباقين.. #خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

فشل صفقة ضم إمبابي للدوري السعودي

أما مجنونك يا العالمي فقال: "أتمنى قدومه لاعب فوق الممتاز #خلصوا_مع_صلاح_للنصر"

وهنا قال فلاح خيلان" "كلين امبابي: رسميا كليان امبابي ينتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني تمت رسميا #خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

وعلق أحمد المصعب قائلًا: "#خلصوا_مع_صلاح_للنصر حسب ما تم تداوله يوم أمس جت الموافقة لنادي النصر للمفاوضة مع محمد صلاح إن شاء الله تتم".

نادي النصر السعودي، فيتو

ورد عبد الكريم النمر فقال: "#خلصوا_مع_صلاح_للنصر النصر مرهق ضغط مباريات وسفر 1- مبارتين عالمية في اليابان 2- سفر بالجو 9 ساعات 3- مباراة مساء يوم الوصول 3- ثلاث مباريات بالطائف 4- خمس مباريات قوية في 9 ايام 5- لم تكتمل عقود عناصره الله يوفق العالمي ويسعد محبيه".

وقال عز 210: "يمكن صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول ويمكن كل الموضوع مجرد خيالات واماني.#خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

أما نايف 124 فعلق قائلًا: "نبي مدافع وحارس #خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

ورد عرب فلاج فقال: "فخر العرب نصراوي سواء هذه السنة أم العام القادم إن شاء الله #خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

وقال مقبول الشيباني: "#النصر_الرجاء.. النصر النادي الوحيد فالعالم اللي بدون جناح ومدافع.. #خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

أما فواز فعلق قائلًا: "محمد صلاح رفض عرض من احد الأندية السعودية يملك دوريان نقطيان، وقال بالفم المليان اريد ان العب بفريق يملك كريستيانو وزميلي ساديو ماني وخزانته مليئة ببطولات الدوري.. #خلصوا_مع_صلاح_للنصر".

محترفين في صفوف النصر السعودي

ورد محمد الحسيني "#خلصوا_مع_صلاح_للنصر نتمنى ألا يبدأ الدوري إلا وتم الإنتهاء التعاقد مع صفقتي النصرالمتبقيتين وفرصة عظيمة لتكونا بجودة فنية عالية من فئة (B)لأن فئة (A) توفوا ولم يتبقى منهم إلا اثنان هما (الدون ومسي) وحيث أن إجمالي مبالغ صفقات النصر الأربع لا يتجاوز الـ80 مليون يورو...".

كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، فيتو

أما لطاس العطاوي فقال "ما اتوقع محمد صلاح بيجي للدوري السعودي وان جاء ياليته يجي للنصر #خلصوا_مع_صلاح_للنصر".



جدير بالذكر أن قائمة المحترفين العالميين لنادي النصر السعودي تضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إليه عام 2022، وألفارو جونزاليس لاعب ليفربول وريال مدريد، الذي انضم إليه في يوليو 2023، وسيكو فوفانا وانضم في يوليو 2023، وحارس المرمى دافيد أوسبينا، ولاعب الوسط جالوليدين ماشريبوف، وتاليسكا، بالإضافة إلى ساديو ماني القادم من بايرن ميونخ.