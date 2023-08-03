محمد صلاح يوجه رسالة لأوسوريو قبل مواجهة النصر السعودي: ابعد عن التأليف

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض مطلوب منه الابتعاد عن (التأليف) أمام النصر السعودي، مشيرًا إلى أنه يجب عدم إعطاء المنافس أكثر من حجمه رغم وجود نجوم كبيرة في صفوفه، مطالبا اللاعبين بالابتعاد عن العصبية الزائد وعدم تكرار ما حدث في لقاء الشباب.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "العصبية الزائدة في المباراة السابقة كانت وراء الخسارة من الشباب، رغم أخطاء الحكام، كان على اللاعبين التركيز ويلعبون بروح أكثر من ذلك، وأتمنى ان يكون اللاعبين على قدر المسؤولية وتحقيق المكسب من أجل الصعود للدور القادم".

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وأضاف: "البطولة العربية مهمة فنيًّا ومعنويًّا وماليًّا لنادي الزمالك، وهي لا تحتاج للتأليف من جانب أوسوريو، وعدم تكرار ما حدث في موقعة الشباب، لن يستطيع الزمالك فتح الملعب بشكل كبير أمام النصر، وعدم ترك مساحات يستغلها نجوم الفريق السعودي".

وأكمل: "المفترض أن يلعب الزمالك بطريقة 4-3-3، بظهيرين وثنائي في مركز الديفيندر، والفريق لديه عناصر دفاعية مميزة خصوصا حسام عبد المجيد وعبد الغني مع فتوح والمثلوثي، بالإضافة لوجود دونجا وعمر جابر في مركز الوسط المدافع، وفي حال جاهزية أوباما يلعب بشكل أساسي، ونيمار جناح يمين، وزيزو في اليسار، والهجوم سيف الجزيري".

وزاد: "يجب أن يكون التغطية الدفاعية جيدًا، وضرورة تلافي أي فرصة للهجوم من رونالدو وماني، لكن هناك تاليسكا ولاعبين آخرين في صفوف النصر أكثر خطورة أيضًا في النواحي الهجومية".

وأضاف: "الزمالك في حاجة للتدعيم بقوة، حال فتح القيد، ولا يتم الاستغناء عن أي عنصر حاليًّا".

وأتم: "متفائل بقدرة الزمالك على تقديم مستوى جيد أمام النصر وتحقيق الفوز، كنت متفائل أيضًا أمام الشباب لكن العصبية الزائدة تسببت في اهتزاز المستوى".

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي غدًا الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل الجولة الختامية في دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

النصر (4 نقاط من مبارتين) الشباب (4 نقاط من مبارتين) الزمالك (3 نقاط من مبارتين) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش وسيكو فوفانا وخالد الغنام.

في خط الهجوم: تاليسكا، رونالدو، ساديو ماني.

ومن الممكن أن يبدأ عبد الرحمن غريب في التشكيل الأساسي على أن يشارك ساديو ماني في الشوط الثاني.

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.