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ثقافة وفنون

تفاصيل مسلسل أحمد داوود الجديد

أحمد داوود، فيتو
أحمد داوود، فيتو

يعيش الفنان أحمد داوود حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة المقبلة، ويستعد لمسلسله الجديد “زينهم” المقرر عرضه قريبا، وذلك بعد فيلمه الأخير مع دينا الشربيني الذي يحمل عنوان “يوم 13” الذي عرض مؤخرا في صالات العرض وحقق نجاحا كبيرا.

 

تفاصيل مسلسل أحمد داوود 

مسلسل أحمد داوود الذي يحمل عنوان “زينهم” من تأليف  محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج يحيى إسماعيل ومن المقرر أن تكشف الجهة المنتجة القائمة الكاملة للمشاركين في  العمل.

 

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فيلم يوم 13 

وشارك الفنان أحمد داوود مؤخرا في بطولة فيلم “يوم 13”  مع الفنانة دينا الشربيني والذي عرض مؤخرا في صالات العرض السينمائي.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، من خلال رجل يقرر العودة إلى مصر، وبيع القصر الذي ورثه عن أبيه، ولكن يتفاجأ بوجود شائعات حول أن المنزل مسكون بالأرواح.

 

وقدم أحمد داوود في الفيلم شخصية “عز الدين”، وهي شخصية لديها العديد من التحولات ولديها الكثير من الأسرار، ويشارك داود في بطولة فيلم يوم 13 مع الفنانين دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

 

وكان آخر الأعمال التي قدمها أحمد داوود هو مسلسل “سوتس بالعربي" وهو المسلسل المأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي يحمل اسم suits، وشارك أحمد داوود في بطولته مع آسر ياسين، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، والمسلسل من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد.

 

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أحمد داوود الفنان احمد داوود مسلسل أحمد داوود فيلم يوم 13

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