أحمد فهمي، خرج من عباءة الكوميديا بأدوار متنوعة آخرها سفاح الجيزة
مسلسل سفاح الجيزة، يعتبر الفنان أحمد فهمي من أبرز الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية حاليًا، ولقد نجح أحمد فهمي وبرز وأحبه الجمهور من خلال الأعمال الفنية الكوميدية التي انطلق وتألق بها في بداياته الفنية مع زميليه شيكو وهشام ماجد.
فقد نجح في تقديم أدوار الكوميديا مع هشام وشيكو مثل أدواره في فيلم ورقة شفرة مرورًا بسمير وشهير وبهير وفيلم بنات العم ومسلسل الرجل العناب، وانتهاء بالحرب العالمية الثالثة، وحتى بعد انفصال أحمد فهمي عن زملاءه وأصدقاءه فإنه واصل تقديم أعمال ذات طابع كوميدي مثل فيلم كلب بلدي الذي نافس به أمام شيكو وهشام بفيلمهم حملة فريزر ومن بعده الكويسين وفي عالم الدراما قدم الواد سيد الشحات ورجالة البيت وجميعها أعمال كوميدية.
وكان عام ٢٠٢١ بداية انطلاقة جديدة لأحمد فهمي من خلال فيلم العارف مع النجم أحمد عز حيث قدم فهمي من خلال الفيلم شخصية مختلفة وهي شخصية راضي وفي رمضان الماضي حرص أحمد فهمي على الظهور بصورة مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل من خلال مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف حيث قدم شخصية حامد وهو بطل المسلسل في العصر الحديث وحلقة الوصل بالماضي ومفتاح حل الكثير من الألغاز في المسلسل والتي لم يكن لها أي علاقة بالكوميديا التي اعتاد الجمهور أن يرى بها فهمي من قبل.
ويستكمل فهمي ما بدأه في رحلة الخروج من عباءة الكوميديا بدوره الجديد في مسلسل سفاح الجيزة المقرر عرضه يوم ٢٥ أغسطس الجاري وهو مسلسل تشويق وإثارة ويبعد تمام البعد عن الكوميديا.
مسلسل السفاح.. سفاح الجيزة
ويأتي مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.
ويتكون مسلسل سفاح الجيزة من 8 حلقات بإخراج هادي الباجوري ينتمي المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.
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