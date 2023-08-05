الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحمد فهمي، خرج من عباءة الكوميديا بأدوار متنوعة آخرها سفاح الجيزة

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

مسلسل سفاح الجيزة، يعتبر الفنان أحمد فهمي من أبرز الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية حاليًا، ولقد نجح أحمد فهمي وبرز وأحبه الجمهور من خلال الأعمال الفنية الكوميدية التي انطلق وتألق بها في بداياته الفنية مع زميليه شيكو وهشام ماجد.

فقد نجح في تقديم أدوار الكوميديا مع هشام وشيكو مثل أدواره في فيلم ورقة شفرة مرورًا بسمير وشهير وبهير وفيلم بنات العم ومسلسل الرجل العناب، وانتهاء بالحرب العالمية الثالثة، وحتى بعد انفصال أحمد فهمي عن زملاءه وأصدقاءه  فإنه واصل تقديم أعمال ذات طابع كوميدي مثل فيلم كلب بلدي الذي نافس به أمام شيكو وهشام بفيلمهم حملة فريزر ومن بعده الكويسين وفي عالم الدراما قدم الواد سيد الشحات ورجالة البيت وجميعها أعمال كوميدية.

Advertisements

وكان عام ٢٠٢١ بداية انطلاقة جديدة لأحمد فهمي من خلال فيلم العارف مع النجم أحمد عز حيث قدم فهمي من خلال الفيلم شخصية مختلفة وهي شخصية راضي وفي رمضان الماضي حرص أحمد فهمي على الظهور بصورة مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل من خلال مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف حيث قدم شخصية حامد وهو بطل المسلسل في العصر الحديث وحلقة الوصل بالماضي ومفتاح حل الكثير من الألغاز في المسلسل والتي لم يكن لها أي علاقة بالكوميديا التي اعتاد الجمهور أن يرى بها فهمي من قبل.

ويستكمل فهمي ما بدأه في رحلة الخروج من عباءة الكوميديا بدوره الجديد في مسلسل سفاح الجيزة المقرر عرضه يوم ٢٥ أغسطس الجاري وهو مسلسل تشويق وإثارة ويبعد تمام البعد عن الكوميديا.

مسلسل السفاح.. سفاح الجيزة

ويأتي مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون مسلسل سفاح الجيزة من 8 حلقات بإخراج هادي الباجوري ينتمي المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية. 

عرض حلقتين جديدتين من مسلسل غسيل الليلة

أخبار الفن اليوم.. شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا حول حالتها الصحية.. ‏وفاة نجم مسلسل Breaking Bad مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل سفاح الجيزة أحمد فهمى هشام ماجد شيكو الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

ركين سعد تنشر صورا جديدة لكواليس مسلسل ريفو

عرض حلقتين جديدتين من مسلسل غسيل الليلة

أخبار الفن اليوم.. شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا حول حالتها الصحية.. ‏وفاة نجم مسلسل Breaking Bad مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة

‏وفاة نجم مسلسل 'Breaking Bad' مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

مرتضى منصور يقرر تأجيل الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية