بشهادة تيليكوم ريفيو، مصر توفر أرخص سعر للإنترنت في الشرق الأوسط

نشرت مجلة "تليكيوم ريفيو"، المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرًا عن أسعار خدمات الاتصالات في العالم، تناولت فيه الكثير من القضايا التي تشغل مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالتحدي الذي تواجهه الحكومات ومقدمي خدمات الاتصالات للعمل على تقديم خدمات ذات جودة عالية والحفاظ في الوقت نفسه على أسعار في متناول المستخدمين، وهو التحدي الذي زادت حدته مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في العالم.

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أرخص سعر للإنترنت في الشرق الأوسط

وأشار التقرير إلى أن تحديد التكلفة الشهرية لخدمات الإنترنت تتحكم فيه مجموعة من العوامل مثل حجم الاستهلاك، وجودة الشبكات المستخدمة وغيرها، وأن شركات الاتصالات والإنترنت في المنطقة تتنافس لجذب العملاء من خلال توفير أفضل الباقات والخدمات على مدار السنة والحفاظ على مستوى مدروس من الأسعار التنافسية والخيارات المتنوعة.

وقسم التقرير أسعار باقات الإنترنت الشهرية في المنطقة إلى أربع فئات سعرية، الفئة الأولى تفوق تكلفتها 100 دولار في الشهر، وجاءت فيها موريتانيا والإمارات العربية المتحدة، والفئة الثانية تتراوح فيها تكلفة الاشتراك الشهري بين 60 و95 دولارا، وضمت السودان وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان واليمن ولبنان والجزائر، أما الفئة الثالثة فتتراوح فيها التكلفة الشهرية بين 23 و53 دولارًا، وتضم دول مثل البحرين والعراق والأردن وليبيا والمغرب، ثم الفئة الرابعة التي تقل فيها التكلفة عن 20 دولارا فقط، وضمت الجزائر ومصر.

وذكر التقرير أن مصر هي الأرخص على الإطلاق في أسعار خدمات الإنترنت بين الدول العربية، خاصة وأن سعر باقة الإنترنت الأساسية في مصر، والتي تقدم للعملاء 140 جيجابايت، يصل إلى 120 جنيها، أي أقل من 5 دولارات، ويكون سعر الجيجا بايت داخل هذه الباقة أقل من جنيه مصري، وجاءت اليمن في المرتبة الأولى من حيث متوسط سعر الجيجا بايت، والذي بلغ أكثر من 16 دولار للجيجا بايت.