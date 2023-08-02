الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محافظ الجيزة يناقش تنفيذ خطة المجلس الإقليمى للسكان للحد من الزيادة السكانية

محافظ الجيزة يناقش
محافظ الجيزة يناقش تنفيذ خطة المجلس الاقليمى للسكان، فيتو

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التعامل مع الزيادة السكانية والاطلاع على خطة العمل المستقبلية، وذلك في إطار الإهتمام الذي توليه الدولة بملف القضية السكانية لما له من أهمية في خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، ورؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

Advertisements


محافظ الجيزة يناقش تنفيذ خطة المجلس الإقليمى للسكان للحد من الزيادة السكانية

وفى بداية اللقاء، أشاد محافظ الجيزة بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان مشيرا إلى أن هناك تغييرا ملموسا نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتا إلى أننا نعمل جميعا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، منوها أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا من المشروعات القومية العملاقة التى ترتقى بحياة المواطن فى المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.


وأوضح المحافظ أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعى المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة. 
 

محافظ الجيزة يناقش تنفيذ خطة المجلس الإقليمى للسكان للحد من الزيادة السكانية

وخلال اللقاء ناقش محافظ الجيزة مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس الإقليمى للسكان لتحقيق الأهداف فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية مؤكدًا على أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة وتوحبه القوافل التوعوية بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمى للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمى للسكان لتحقيق افضل النتائج فى مختلف قضايا الوعى المجتمعى.
 

المجلس الإقليمى للسكان بالجيزة

واطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء على مؤشرات المجلس الإقليمى للسكان بالجيزة وتقارير مديرية الشئون الصحية وكذا تقرير وحدة سكان الجيزة بالتعاون مع شركاء التنمية الممثلين في المجلس القومي للمرأة والسكان والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والتي منها إطلاق عدد من المبادرات الهادفة للعمل على معالجة المشكلات والظواهر التي يواجهها المجتمع والتي منها " زواج القاصرات - ختان الإناث - التسرب من التعليم - ارتفاع معدلات المواليد " 

ووجه  اللواء أحمد راشد على ضرورة التوسع في إطلاق المبادرات للتوعية بأهمية خفض معدلات الإنجاب خاصة في المناطق النائية والتأكيد على أن تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع.

 

مبادرات التوعية بأهمية خفض معدلات الإنجاب

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس فى مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء فى المجلس ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعى والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين. 


تضمنت الإحصائيات التي تم استعراضها في التقرير الربع سنوي اللقاء تنظيم حوالي ٢٥٠٠ ندوة توعوية بمراكز الشباب والإدارات التعليمية والمساجد والكنائس بخلافة العيادات المتنقلة والقوافل علاجية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن إلى جانب توفير 8300 ألف فرصة عمل للشباب وذلك  من خلال مديرية القوي العاملة بالجيزة وجهاز مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة فضلا عن استخراج 2500 بطاقة رقم قومي للسيدات وتسليم 1300 شنطة مدارس للأسر الأولى بالرعاية.


وحضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام علي وحدة سكان الجيزة، ومديري المديريات الخدمية ومدير مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ومدير إدارة الوعظ ورؤساء أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة ورعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ومدراء المجلس القومي للمرأة والسكان بالجيزة ومدير وحدة السكان بالمحافظة ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة ومسئول الرائدات الريفيات عدد من ممثلي وحدات السكان بالأحياء والمراكز والمدن.

استدعاء ضحايا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالمطرية

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: ميناء العريش البحري استقبل 89 سفينة خلال العام الماضي


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة المساجد والكنائس الوعى المجتمعى ختان الإناث محافظ الجيزة نائب المحافظ المجلس القومي للمرأة

مواد متعلقة

الابتهالات‭ ‬الدينية ‬فن‭ ‬المصريين‭ ‬الخالص.. الفراعنة‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أنشدوا‭ ‬حُبا‭ ‬فى‭ ‬الآلهة.. ‬والعصر‭ ‬العباسى‭ ‬ذروة‭ ‬الابتهال‭ ‬الإسلامي

ميزانية‭ ‬الصحفيين مهمة‭ ‬ثقيلة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬البلشى.. النقيب‭ : ‬الرد‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬‮"‬المركزى‭ ‬للمحاسبات"‬‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬احترامنا‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الدولة

مسلسلات‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمة.. سقطت ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬المشاهدة.. صدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬واجهها‭ ‬صناع‭ ‬مسلسل ‬‮«‬رمضان‭ ‬كريم‮»‬

طقوس‭ ‬صوفية‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬رمضان.. مواكب‭ ‬تتوارثها‭ ‬الأجيال‭ ‬وإعداد‭ ‬موائد‭..‬ والحضرة‭ ‬في‭ ‬القلب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

رسالة عاجلة لـ مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية علمي رياضة

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية