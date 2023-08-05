حالة واحدة تشرك طارق حامد أمام الهلال اليوم بالبطولة العربية، وهؤلاء هم المتأهلون إلى دور ربع النهائي

البطولة العربية، يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره فريق اتحاد جدة في المباراة التي ستجمع الفريقين بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وشارك طارق حامد في تدريبات الاتحاد يوم الخميس الماضي بعد إصابته القوية في الوجه خلال مباراة الصفاقسي التونسي بدور المجموعات والتي أبعدته عن لقاء الشرطة العراقي.

وتنتظر إدارة الاتحاد، وصول قناع للوجه، خاص باللاعب طارق حامد، من أجل ارتدائه خلال الفترة المقبلة، وفي حالة وصول القناع صباح اليوم "السبت" في الطائف، فإن فرص المصري للمشاركة في مباراة الهلال ستكون كبيرة.

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وتسببت الإصابة التي تعرض لها طارق حامد في الوجه، في غيابه عن مباراة الجولة الثالثة أمام الشرطة العراقي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وتقام مباراة الهلال السعودي واتحاد جدة بربع نهائي البطولة العربية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وانفرد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، بهداف البطولة العربية بعدما قاد فريقه لتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والتأهل للدور ربع النهائي لفك الارتباط مع نيمار لاعب الزمالك في ترتيب الهدافين.

ويتربع النجم الفرنسي على قائمة صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 3 أهداف، بعدما نجح في التسجيل بكل المباريات فيما سجل نيمار لاعب الزمالك ثنائية لفريقه أمام الاتحاد المنستيري.

أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة بالبطولة العربية

كما تصدر كريم قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بأهداف في البطولة، برصيد 4 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه، بإحراز 3 أهداف وصناعة هدف واحد.

وسجل كريم أهداف الفوز لفريقه في المباريات الـ 3، حيث أحرز الهدف الثاني في مباراة الترجي التي انتهت 2-1، وسجل الهدف الوحيد في مباراة الصفاقسي التونسي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني لمباراة الشرطة العراقي وينفذ ركلة الجزاء بنجاح.

المتأهلون إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية

الإتحاد السعودي

الوحدة الإماراتي

الرجاء المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

الشرطة العراقي

النصر السعودي

الشباب السعودي

ختام منافسات المجموعات بالبطولة العربية

وتأهل كل من السد القطري والهلال السعودي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد ختام منافسات المجموعتين الأولى والثانية.



في المجموعة الثانية، فاز فريق السد بهدف دون رد أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، سجله اللاعب باولو أوتافيو ليرفع رصيده لـ7 نقاط في صدارة جدول الترتيب.



وفي نفس المجموعة، فاز الهلال على الوداد المغربي بنتيجة 2-1، وسجل هدفيه كل من سافيتش وروبن نيفيز، بينما جاء هدف الوداد عن طريق اللاعب سيف الدين بوهرة، ليرفع الفريق السعودي رصيده لـ4 نقاط في المركز الثاني خلف السد.



وفي المجموعة الأولى، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترجي والصفاقسي التونسيين، بينما فاز الاتحاد السعودي على الشرطة العراقي بنتيجة 2-1، وسجل له كل من أحمد بامسعود وكريم بنزيما، وجاء هدف الشرطة عن طريق ابوبكر عبدالمجيد.



بتلك النتائج، يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، يليه الشرطة برصيد 4 نقاط، وتأهلا معًا إلى الدور ربع النهائي.