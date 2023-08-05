السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء غسيل السجاد بشبرا الخيمة

مصرع طالب بشبرا،
مصرع طالب بشبرا، فيتو

لقى طالب بالصف الثاني الإعدادي مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء غسل السجاد بدورة مياه الشقة التي يقطن بها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب ملامسة المياه لأحد مصادر الكهرباء، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ناصر العام، يفيد استقبال جثة طالب إثر تعرضه للصعق الكهربائي بدائرة القسم.


على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع السيد أ س، 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، إثر تعرضه لصعق كهربائي في أثناء غسيل السجاد بدورة مياه الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وبسؤال والد الطالب المتوفى، والذي يعمل سائق وشاهد الواقعة، أقر بتعرض الطالب المتوفى للصعق الكهربائي، ولم يتهما أحد بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بقرارها السابق.

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