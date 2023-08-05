السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

مصرع سيدة إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بالمقطم

انقلاب سيارة ملاكي،
انقلاب سيارة ملاكي، فيتو

لقيت سيدة مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وتم نقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

 

حادث أعلى الطريق بالمقطم 

وتلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمنطقة المقطم، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

حادث المقطم اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بمنطقة المقطم، مما أسفر عن مصرع سيدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

 

خريطة السرعات بالطرق 2023 

بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق  وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية  تجنبا للوقوع فى الغرامات.

 

سرعات السيارات داخل المدن 2023 

40 كم للسيارات القاطرة للمقطورات.

60 كم فى الساعة لباقي أنواع المركبات.

 

السرعات بالطرق السريعة بين المحافظات 2023 

60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات.

70 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقـــل.

80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلو مترا فى الساعة لباقي أنواع السيارات. 

 

السرعات بالطرق الصحراوية 2023 

الطرق الصحراوية  “ القاهرة - الإسكندرية  - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - بلبيس - مطروح -  الفيوم - وادى النطرون  - العلمين”.

70 كم  فى الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم فى الساعة لسيارات النقل.

90 كم  لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين.

100 كم لباقى أنواع السيارات.

120 كم السرعة للسيارات الملاكى على طريق القاهرة العين السخنة.

 

حصيلة حوادث الطرق 

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

 

العنصر البشري

وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات  إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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