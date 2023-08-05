السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نصائح القابضة للكهرباء لترشيد الاستهلاك وخفض الفواتير

عدادات الكهرباء،فيتو
عدادات الكهرباء،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على الصفحة الرسمية لها على فيس بوك وقدمت روشتة نصائح للمواطنين للمساعدة على خفض فواتير الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والأزمة  التي تمر بها مصر من انقطاع متكرر للكهرباء، وهى كالآتى:

خطوات خفض فاتورة استهلاك الكهرباء 

1- عند وضع الثلاجة في المطبخ أو في المكان المناسب لها في المنزل، يجب الحفاظ على ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط بها ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة.

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2- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.

3- لاتترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام.

4- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

5- كما يجب الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في اسوأ الظروف.

6- بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

7- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

8- وهناك خطوة هامة وهي إزالة الثلج المتراكم باستمرار.

9- من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، من الأفضل ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.

10- أخيرا فصل التيار الكهربي عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحًا.

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

 

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الوادي الجديد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة بني سويف 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسماعيلية

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الدقهلية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسكندرية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة السويس 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة دمياط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة سوهاج 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة المنيا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة شمال سيناء 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى بورسعيد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة قنا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة الفيوم 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة كفر الشيخ 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية

 

مرفق الكهرباء يحذر: هذه الأجهزة تزود الاستهلاك

شركات توزيع الكهرباء تبدأ تنفيذ برنامج تخفيف الأحمال

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