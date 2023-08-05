تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في النزهة.. شقيق المجني عليها يكتشف الواقعة.. والتقرير الطبي: المتهم سليم عقليا

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم قضية صاحب كافيه متهم بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.



اعترافات قاتل زوجته بالنزهة

وقال المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وأضاف المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

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وأشار المتهم، إلى أنه عقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض "مطواة وسكينة"، وتوجه نحوها وقام بتسديد لها عدة طعنات.

واستكمل المتهم قائلا: أنه أثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنها موجودة في الشقة، وأعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليها.

فحص الحالة النفسية والعقلية الحالية للمتهم

وبتوقيع الكشف الطبي والنفسي والعقلي علي المتهم حسن. أ تبين أنه رجل في منتصف العقد الخامس من العمر سليم البنية جيد الاهتمام بنظافته الشخصية ومظهره الخارجي تام الوعي والإفاقة، لا يوجد لديه حركات لا إرادية واعي قادر علي الانتباه والتركيز وعاطفته طبيعية ومتفاعل الوجدان لا يعاني من اضطراب في مجرى أو محتوى التفكير لا يوجد لديه أي نوع من الهلاوس أو أي سلوك هلوسي مدرك للزمان والمكان والأشخاص ذاكرته جيدة للأحداث القريبة والبعيدة وكذلك الذاكرة اللحظية قادر على الفكر التجريدي كلامه متناسق ذكاؤه في حدود المتوسط الطبيعي بالتقدير الإكلينيكي لا يعاني من أي اضطراب في النوم قادر علي الإدراك والاختيار والتمييز بين الصواب والخطأ يدرك قيمة الأفعال وعواقبها.



تشخيص أعضاء المتهم وعلاقته بالواقعة محل الاتهام

وبمناظرة أعضاء لجنة الفحص للمتهم حسن. أ عدة مرات بواسطة أعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين أثناء فترة إيداعه للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية تحت الملاحظة ومراجعة ملف القضية والتحقيقات ومراجعة ملفه الطبي وملاحظات التمريض ومن إجراء الأبحاث النفسية والاجتماعية له ثبت للجنة الفحص أن المتهم لا يعاني وقت الفحص أو وقت الواقعة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.



واستندت اللجنة إلى ذلك من إلى:

خلو أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أي أعراض دالة علي وجود اضطراب نفسي أو عقلي ولم يظهر بفحص الحالة العقلية للمتهم أي أعراض دالة علي وجود اضطراب نفسي أو عقلي ولم يظهر وضع المتهم تحت الملاحظة عن وجود أي مظاهر بالسلوك أو التفكير دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي وأن المتهم لا يتناول علاج دوائي نفسي أثناء الملاحظة

لم تظهر الأبحاث النفسية أي دلالات على وجود اضطراب نفسي أو عقلي بل اظهرت ارتفاع في معامل الكذب والمراوغة.



رأي اللجنة الذي تسلمته للمحكمة



مما سبق ثبت للجنة الفحص أن المتهم حسن. أ لا يعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وهو قادر على الإدراك والاختيار والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه في القضية.

مقتل ربة منزل بالنزهة

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغ بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة “ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ”، وبها إصابات.

وبسؤال شقيق المتوفاة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقته تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر تواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها.

وأضاف، أنه لدى دخوله تفاجأ بها مذبوحة وبها عدة طعنات متفرقة بجسدها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين") تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.