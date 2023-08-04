السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حصاد وزارة التضامن الاجتماعي وأبرزه: مبادرة مليون بطاقة لذوي الإعاقة

التضامن الاجتماعي،فيتو
التضامن الاجتماعي،فيتو

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 28 يوليو إلى 3 أغسطس، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 28 يوليو:

-  البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة توعية مكلفات الخدمة العامة، وينتهي من تدريب ٤٠٠ مكلفة بمحافظتي المنوفية والشرقية، وتدريب 522 من المخطوبين في 5 محافظات.

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-  في إطار مشروع تقديم الخدمات الصحية للجميع، الهلال الأحمر المصرى ينفذ تدريبا حول "تغذية الأطفال والامهات" بدعم من الصندوق الائتماني للإتحاد الأوروبي والصليب الأحمر الألمانى والصليب الأحمر السويسرى.

السبت 29 يوليو:

-  برنامج "مستورة" نجح في تقديم تمويل لأكثر من ٢٥ ألف مستفيدة تنفذ مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 450 مليون جنيه، والقباج تصرح أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا.


-  مبادرة "التربية الإيجابية.. مشاركة" تطلق أولى برامجها لتدريب فرق عمل مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية بمشاركة 26 متدرب من 6 محافظات للتوعية بأهمية التربية الايجابية من سن الميلاد الى 18 سنة.

الأحد 30 يوليو:

-  حملة وزارة التضامن الاجتماعى "علشان ولادكم.. احسبوها صح" تستمر في فعاليتها بالمحافظات، وتنظم لقاء جماهيريا لمناقشة قضايا عمالة الأطفال وزواج الأطفال وسط حضور مكثف للاهالى بقرية ام خلف ببورسعيد.


-  د. صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية يشهد حفل توزيع أجهزة لاب توب ناطق للطلاب ذوى الإعاقة  البصرية بجامعة دمنهور.
-  برنامج "تكافل وكرامة" يراجع البطاقات الموقوفة والتي لم يتم توزيعها، والقباج توجه بسرعة اتخاذ إجراءات لتوزيع المتبقي من البطاقات وبمراجعة الأسر المتظلمة للتأكد من استحقاقها أو عدمه.

الاثنين 31 يوليو:

-  القباج تصدر قرارًا بتعيين حسن مصطفى عبد العزيز مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد بوزارة التضامن الاجتماعي.


-  المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم دورة تدريبية صيفية لطلاب كليات العلوم والصيدلة والتمريض في مجال العلوم الطبية الشرعية بهدف صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم في مجال التحقيق الجنائي والتحليل العلمي.


-  صندوق مكافحة الإدمان يطلق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للكوادر التطوعية لدى الصندوق في 11 محافظة وأبناء المناطق المطورة ضمن برنامج "الحركة بركة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

الثلاثاء1 أغسطس:

الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين في الخارج

-  القباج تشارك في جلسة "الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين في الخارج" بالنسخة الرابعة لمؤتمر وزارة الهجرة " المصريين في الخارج"، وتستعرض منتجين استثماريين من بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج.


-  اللجنة العليا للأسر البديلة تنعقد برئاسة المستشار محمد القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة للنظر في طلبات وتظلمات الكفالة، والوزارة تصرح بأن إجمالى عدد الاسر البديلة يقارب 18 ألف اسرة.


-  تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء تحتفى بتوزيع المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك على اسر الشهداء والمصابين.


-  للعام السابع على التوالي، القباج تعلن عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات للعام الدراسي 2023- 2024 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع كلية الآداب جامعة القاهرة.

الأربعاء 2 أغسطس

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، والوفد المرافق لها، ويناقشا فرص التعاون بين الجانبين في البرامج العلمية المتخصصة للعاملين بالوزارة، والبحوث الاجتماعية، واعتماد الأخصائيين الاجتماعيين.

مبادرة "مليون بطاقة ذوي الإعاقة" بالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر وصناع الحياة


-  القباج ترأس اجتماعا مع قيادات العمل بالوزارة لمناقشة مبادرة "مليون بطاقة ذوي الإعاقة" بالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر وصناع الحياة، للتوسع في تسجيل ذوي الإعاقة في قاعدة البيانات القومية واستخراج بطاقات لهم.


-  صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرًا لإعداد القيادات التطوعية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان، بهدف استثمار طاقات الشباب في تنفيذ برامج الوقاية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

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3 تكليفات رئاسية مهمة لوزيرة التضامن

الخميس3 أغسطس:

-  القباج ورحمي يوقعان اتفاق تسوية ودية بين بنك ناصر الاجتماعي ومحافظة الغربية بشأن نزاع استمر قرابة 50 عام، ويتفقا على تسوية نهائية لأرض سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاته، بإعادة تقسيم ملكية الأرض بنسبة 75٪؜ لصالح بنك ناصر الاجتماعي و25% لصالح المحافظة.

-  القباج تستقبل محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والدكتورة هالة عدلي حسين، ليناقشا فعاليات إطلاق مبادرة موسعة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وبأهمية تنظيم الأسرة "2 كفاية"، وبرسائل برنامج "وعي".


-  في اطار التعاون المشترك بين الهلال الأحمر المصرى ووزارة التربية والتعليم ومنظمة يونيسف، لتنفيذ حزم تدريبية لرفع قدرات المتطوعين وصقل مهاراتهم ضمن برنامج  بيئة محفزة لتعليم الأطفال على المستوى الوطني.


-  التضامن تستمر فى قوافلها التنموية ببدائل العشوائيات وتطلق قافلة جديدة بمنطقة اهالينا في إطار لجنة تطوير العشوائيات وخدمات اجتماعية واقتصادية وتوعوية للأهالي، بالشراكة مع وزارة الثقافة وجامعة الأزهر وعدد من الجمعيات الأهلية.


-  اجتماع لجنة  قانون الطفل الجديد برئاسة المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارةـ للمراجعة النهائية لأبواب قانون الطفل.

 

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