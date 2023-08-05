بعد وفاة أمريكية بسبب تسمم الماء، تعرف على أسبابه وأعراضه

تسبب خبر وفاة سيدة أمريكية بسبب تسمم الماء الجدل من حيث كيف يمكن الإفراط في تناول الماء يسبب التسمم والوفاة.

وتعود القصة إلى أنها شعرت بالإجهاد بعد تعرضها للشمس لفترة طويلة فقامت بتناول 4 لترات من الماء فى أقل من ساعة ما تسبب فى ظهور بعض الأعراض عليها وبمجرد وصولها المستشفى صعدت روحها إلى السماء.

ويقول الدكتور مجدي حلمي أخصائي التغذية العلاجية، إن الماء حياة، وكما قال الله تعالى فى كتابه العزيز "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، وبالفعل الماء مهم لبقاء الإنسان على قيد الحياة حيث يقوم الجسم بوظائفه من خلال الماء، لذا يجب شرب الماء على مدار اليوم.

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مضاعفات تسمم الماء

وأضاف حلمي، أن الماء مهم وله جرعات محددة يوميا يجب الالتزام بها بحيث إذا قلت هذه الجرعات يحدث للجسم جفاف وللجلد أيضا، وإذا زادت هذه الكمية تقل نسبة الصوديوم فى الدم ما يسبب التسمم والوفاة. فى كثير من الحالات.

ما هو تسمم الماء

وتابع، أن المعدل الطبيعي لشرب الماء هو من 2 إلى 3 لترات على مدار اليوم ويمكن اكثر ولكن لا يجوز تناول أكثر من ليتر ماء على مدار الساعة لأن ذلك يشكل ضغط على الكلى، وبالتالى تعجز عن التخلص من هذه الكمية من الماء وتحتبس الماء بالجسم، ما يسبب نقص مستوى الصوديوم وخلل بالمعادن بالجسم، وبالتالى تتسرب الماء من الدم إلى خلايا الجسم، ما يسبب تضخمها وأيضا يؤثر على خلايا الدماغ ما يسبب مخاطر عديدة قد تؤدى إلى الوفاة.

أعراض تسمم الماء، فيتو

أعراض تسمم الماء

وأوضح الدكتور مجدى حلمى، أن ما ذكرناه يعرف بتسمم الماء وله أعراض عديدة، ومن أعراض تسمم الماء:-

الصداع الشديد

الدوخة

زغللة العين

علاج تسمم الماء

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أنه عند الشعور بأعراض تسمم الماء عند تناول كميات كبيرة من الماء، يجب التوجه لأقرب مستشفى مجهز لتعليق محاليل الصوديوم التى تدر البول وتطرد كمية الماء المحتبسة بالجسم لإنقاذ المريض.

نصائح مهمة لتجنب تسمم الماء

وقال الدكتور مجدى حلمى، أنه لتجنب الإصابة بتسمم الماء يجب تناول الماء بجرعات محددة مثلما ذكرنا وفى حالة العطش الشديد أو الشعور بالإجهاد الحرارى، يجب عدم تناول الماء الوفير فقط بل تناول العصائر معه والفاكهة للإدخال الصوديوم والأملاح المعدنية للجسم مع الماء، وبالتالى يتم الحفاظ على مستوى الصوديوم بالجسم، مشيرا إلى أن أقصى كمية ماء يمكن تناولها فى الساعة الواحدة هى لتر ماء بمعدل كوب ماء كل ربع ساعة، مع مراقبة كمية الماء التى يخرجها الجسم من خلال العرق والبول، حفاظا على صحة الجسم.