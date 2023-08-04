السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها

تونس، فيتو
تونس، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن تونس لن تصبح دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.

بيان شديد اللهجة من الخارجية التونسية حول أزمة المهاجرين 


وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيانها الصادر اليوم، إنها ترفض بشكل قاطع المغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى الى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهؤلاء المهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.


وأكد بيان الخارجية على التزام تونس بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، وتجدد التأكيد على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف وزارة الخارجية التونسية في بيانها أن السلطات تحرص على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها، لم تدخر جهدا، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.

وطالبت  الخارجية التونسية، في بيانها  المنظمات الأممية ذات الاختصاص  بالاضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل هذا التدفق غير المسبوق للمهاجرين، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات للإعراب عن "استعدادها لتقديم الدعم للسلطات التونسية لإيجاد حلول إنسانية لمعاناة المهاجرين غير النظاميين".

وجددت تونس دعوتها الى التعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية وتحدياتها في إطار مقاربة جماعيّة وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود، كما تدعو إلى تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الاجرامية.

 

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