السبت 05 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لطيفة تصل تونس لإحياء حفلها بمهرجان قرطاج الدولي (صور)

لطيفة.. فيتو
لطيفة.. فيتو

وصلت المطربة التونسية الكبيرة لطيفة العرفاوي لمدينة قرطاج استعدادا لحفلها المقبل المقرر انطلاقه  ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي لعام 2023  المُقام بمدينة قرطاج الساحلية في ضواحي تونس العاصمة.


وكانت كتبت لطيفة عبر حسابها الشخصي بـ إنستجرام: إلى كل جمهوري اللي حبه يسري في دمي ولاد بلادي #تونس الخضراء أنا فرحانة برشا اني بش نكون معاكم في الاحتفال بعيد المرأة التونسية وانا شرف ليا أني أنا اكون في هذا الإحتفال لأني امرأة تونسية تعلمت وكبرت بفضل المرأة التونسية وأولهم أمي وثانيهم بلادي.. فرحانة برشا ومتشوقة چدا اني انا نشوفكم ونقضو سهرة حلوة مع الحبايب..

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وتابعت :  أنا في حيرة من أمري عارفين علاش ؟ لأني انا لو عليا أغني كل الأغاني اللي غنيتها من اول مابديت أغني.. فاختاروا معايا الاغاني اللي حابين تسمعوها واللي بش يحضر الحفلة يقوللي شنو يجب يسمع.. نحبكم برشا ولقائنا في مسرح #قرطاچ العظيم يوم ١٣ أغسطس شكرا لكل القائمين على هذا الاحتفال.. شكرا للسيدة وزيرة الثقافة والسيدة وزيرة المرأه وشكرا لبلادي لأن هذا وسام على صدري اني انا اكون موجودة في الإحتفال بعيد المرأة التونسية.

 

حفل لطيفة في مهرجان قرطاج

وتقرر أن تُحيي المطربة التونسية لطيفة العرفات، ليلة 13 أغسطس المقبل.. ومن المقرر أن تشدو بباقة من أجمل أغنياتها الكلاسيكية والحديثة.

 

كانت طرحت المطربة التونسية لطيفة برومو تشويقي لأغنيتها الجديدة، والتي تستعد لطرحها خلال الساعات القليلة القادمة بطريقة الفيديو كليب، وظهرت لطيفة في البرومو، بمشاعر زوجة غاضبة وهي منفعلة من زوجها، ثم تركته وخرجت لتركب سيارتها برفقة زملائها.

فيما انتهت لطيفة مؤخرا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحهما تباعا خلال موسم صيف 2023..  كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، وتطرح أغاني الألبوم تباعا خلال فترة الصيف، ومن أبرز المفاجآت التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات القادمة، انتهائها من تسجيل ألبوم جديد مع الفنان زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.

وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، أنها اختارت أغاني جديدة تتناسب مع موسم الصيف، وترضي كافة الأذواق الموسيقية، مؤكدة أن الألبوم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت لجمهورها.

 

كما نشرت البرومو وعلقت عليه قائلة: "حبايبي أنا في عربيتي وطالعة على الساحل، وده أول برومو من أغاني الألبوم بتمنى من قلبي إنه يعجبكم وتفرحوا بكل أغانيه".

 

كانت لطيفة قد تصدرت مؤخرا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة "cbc"، ما يزيد عن 40 مليون مشاهدة، عبر كافة وسائط التواصل الاجتماعي منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد عن 3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيس بوك وانستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.

 

وبعد النجاح الكبير الذي حققته حلقة المطربة التونسية لطيفة مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، وظهور لطيفة بنفس الزي الذي ارتدته منذ 30 عاما في فيديو كليب "بحب في غرامك"، أطلق جمهور لطيفة هاشتاج عبر تويتر يطالبون بعمل مزاد  لشراء البدلة التي ارتدتها لطيفة في الكليب، وأعادت ارتداءها مع منى الشاذلي…  ويحمل الهاشتاج عنوان #مزاد_بدلة_لطيفة.

 

وتفاعلت لطيفة مع الفكرة، وقامت بنشر المزاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ودونت "طب اهو"، ليشارك جمهورها بكثافة، إذ قررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الخيرية  ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، إذ كتبت عبر صفحتها على تويتر: تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفة بكره يوصل لكام؟، "‎طب اهو"، الليله وصل 200000 يارب بكره يكبر ونقدر نساعد به الجمعية الخيرية اللي فى بالى.

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