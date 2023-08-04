السبت 05 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

سيروم طبيعي للبشرة استخدميه يوميا في المساء حفاظا على شبابكِ

شباب البشرة، فيتو
شباب البشرة، فيتو

تهتم الفتيات كثيرا بالعناية بالبشرة حفاظا على جمالها أولا ومحاربة التجاعيد المبكرة التي تهدد نضارة البشرة وإشراقتها.

ويعد ترطيب البشرة من أهم الخطوات التي يجب اتباعها يوميا حفاظا على شباب البشرة هذا بالإضافة إلى الوصفات الطبيعية التى تمد البشرة بالعناصر المهمة.

سيروم طبيعي يحافظ على شباب البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، سيروم طبيعي يحافظ على شباب البشرة وجمالها كما يساعد في تفتيحها.

المكونات:-

ملعقة لبان ذكر

كوب ماء دافئ

2 ملعقة بذور كتان

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نصف ملعقة زيت جوجوبا

الطريقة:-

  • ننقع اللبان الذكر في الماء حتى يصبح طريا ويتغير لون الماء.
  • ثم نصفى الخليط جيدا، ونأخذ السائل الناتج ونضيف له بذور الكتان ونقلب.
  • ثم نضع الخليط على النار ونقلب حتى نحصل على قوام ثقيل.
  • نصفى الخليط وهو ساخنا، حيث يجب مراعاة وضع قطنة على المصفاة للتخلص من أى شوائب.
  • ثم نترك الخليط يبرد، وبعدها نضيف له زيت الجوجوبا ونقلب جيدا.
  • نصب الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق ونحفظه بالثلاجة وصلاحيته أسبوع.
  • نضع منه طبقة جيدة على البشرة فى حركات دائرية فى المساء.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل البشرة بعدها ونرطبها.
  • نكرر الوصفة يوميا فى المساء مع الوقت سنلاحظ نتائج مبهرة.
سيروم طبيعي يحافظ على شباب البشرة، فيتو 

لمسات بسيطة تمنحك بشرة جميلة

وللعناية بالبشرة، يجب أولا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

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- استخدام السيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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شباب البشرة التجاعيد المبكرة سيروم طبيعي يحافظ على شباب البشرة العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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