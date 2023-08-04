للأمهات، نصائح تساعدك فى منع الطفل عن عادة مص الأصابع

مص الأصابع من العادات التى ينجذب لها العديد من الأطفال وتزعج الأمهات كثيرا خوفا من أن يستمر عليها الطفل حتى الكبر.

وتحرص الأمهات طوال الوقت على منع الطفل منها ولكن دون جدوى حيث تفشل الأمهات فى منع الصغار من هذه العادة.

مص الأصابع عند الأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه ينبغي للأم معرفة السبب وراء شعور الطفل بالتوتر الذي يدفعه إلى مص إصبعه وذلك بملاحظه وتصرفاته والمواقف التي تزيد من مص أصبعه، والطفل لديه عادة مص الأصابع في عمر من 4 إلى 5 سنوات، ويجب على الأم إذا استمر الطفل فى هذه العادة أن تستشير طبيب مختص.

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علاج عادة مص الأصابع عند الأطفال

وأضاف شبيب، أنه هناك بعض النصائح التي تساعد الأمهات في منع الأطفال عن عادة مص الأصابع هذه العادة السيئة، ومن هذه النصائح:-

إشباع حاجات الطفل من الطعام

توفير الحب والحنان والعطف اللذان يشعران الطفل بالأمان وذلك من خلال ضم الطفل عند اطعامه وتقبيله وملاعبته.

توجيه الطفل عندما يمص إصبعه بحب وحنان وتجنب عقابه بقوة.

عادة مص الأصابع عند الأطفال، فيتو

التجاهل، حيث يوجد عادات كثيرة مزعجة عند الأطفال الحل المثالي للتعامل معها هو تجاهلها أما عادة مص الأصابع فتجاهلها يجب أن يكون تجاهلا من نوع خاص فعندما تجدين طفلك يضع أصبعه في فمه لاتقولي له انزع إصبعك بل أخرجي أنتي يديه من فمه وأشغليه بشئ آخر كي لا يصيبه العند، مع تشتيت الانتباه اذا وجدتي طفلك يضع إصبعه في فمه اشغليه بلعبه أو شئ اخر لصرف انتباهه بشكل غير مباشر عن مص أصابعه.

التحاور مع الأطفال في عمر ثلاث سنوات أو أكثر حيث يمكن التحاور حول العادات الخاطئة على قدر استيعابه بهدوء دون نبره صوت مرتفعة أو تعنيف زائد عن الحد.

التذكرة، واحيانا لا يشعر الأطفال ويسرحون ثم يضعون أصابعهم في فمهم بشكل لا إرادي في هذه الحالة يجب على الأم تذكير الطفل للتوقف عن فعل هذا، مع تقديم أطعمة له في الأوقات التي يكثر فيها مص إصبعه فإذا كان يقوم بهذه العادة في أثناء مشاهدته التلفزيون فيجب تحضير طبق له من الخيار والطماطم والجزر أو حتى الحلوى ليمضغها وإشغاله عن وضع إصبعه في فمه.

التشجيع والمكافأة، وعلى الأم عندما تلاحظ ترك الطفل هذه العادة يجب أن تكافئه بجائزة يحبها وتحفزه على الاستمرار أو بالمدح الاجتماعي.