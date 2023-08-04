من محاولة الانتحار إلي الساحل الشمالي، شيرين عبد الوهاب تريند مصر
تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت ترند مصر، بسبب أزمة جديدة تلاحقها من ضمن الأزمات التي تعرضت لها مؤخرا، وهي انتشار شائعة محاولتها التخلص من حياتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار قلق الجمهور.
وتعد شيرين عبد الوهاب من المطربات المثيرات للجدل، وذلك لأسباب متعددة ، سواء ظهور لها لافت، أو شائعة سخيفة تنتشر عن حياتها، أو تصريح لها يتصدر السوشيال ميديا بخلاف أسباب أخري.
ظهور شيرين في الساحل الشمالي
شيرين عبد الوهاب خرجت للرد علي شائعة محاولتها التخلص من حياتها بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال مقطع فيديو لها ظهرت فيه برفقة زوجها المطرب حسام حبيب وبناتها، وذلك أثناء قضائهم للعطلة الصيفية بالساحل الشمالي.
نقابة المهن الموسيقية تنفي محاولة شيرين التخلص من حياتها
وسرعان ما نفت نقابة المهن الموسيقية الأنباء التي انتشرت وزعمت محاولة شيرين عبد الوهاب للتخلص من حياتها مؤكدين أن كل ما تردد عن محاولتها التخلص من حياتها مجرد شائعات سخيفة.
ومن ناحية أخرى، تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في وقت سابق محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار شائعات حول مرضها ووفاتها، الأمر الذي أدى إلى قلق جمهورها ومحبيها.
شائعات وفاة شيرين عبد الوهاب
وما أثار الشكوك حول الأزمة هو عدم تعليق الفنان حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب على هذه الشائعات حتى الآن، عبر أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم تصدر شيرين أي بيان حتى اللحظة.
أول تعليق من نقابة الموسيقيين
في هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات لفيتو: إن كل ما نشر عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، عار تماما من الصحة، مشيرا إلى انه لم يتحدث مع النقابة أي شخص من إدارة أعمالها أو أسرتها للحديث في ذلك الأمر.
واستنكر محمد عبدالله الأخبار المنتشرة، موضحا أن ما يحدث ليس له مبرر من انتشار شائعات كاذبة على المطربين والفنانين بشكل عام.
بداية الشائعات
وكانت البداية عندما تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أنباء عن مرض شيرين عبد الوهاب وتدهور حالتها الصحية، ما أدى لوفاتها.
شيرين عبد الوهاب
وفي سياق متصل، تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الجيمرز الذي يقام في المملكة العربية السعودية.
الحفل من المقرر أن يقام 25 أغسطس القادم، ويسبقه عدد من الحفلات الأخرى لكل من المطربين أحمد سعد والشاب خالد وميريام فارس، وسيكون حفل شيرين في الختام.
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