أزمة النيجر، باحث في الشأن الأفريقي: تدخل الإيكواس عسكريا في النيجر أمر وارد

أزمة النيجر، قال الدكتور محمد عبد الحميد الجزار الباحث والمتخصص في الشأن الأفريقي: إن ما أعلنته روسيا، اليوم الجمعة، من أنها تراقب الوضع في النيجر عن كثب، محذرة من أن أي تدخل أجنبي، وفقا لما اكده متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن أي تدخل أجنبي بما فيه الأمريكي في النيجر لن يسهم بحل أزمتها، يعود إلى أن النظام الروسي متحالف مع النظم العسكرية الحاكمة في منمالي وغينيا وبوركينا فاسو,

مشيرا إلى أن موسكو تحاول تصفية النفوذ الفرنسي في مناطق النفوذ التي كانت خاضعة لها مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" لقادة الانقلاب العسكري في النيجر للرجوع إلى ثكناتهم والإفراج عن الرئيس المنتخب محمد بازوم.

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ترقب دولي وإقليمي لما يحدث في النيجر

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أنه يوجد ترقب دولي وإقليمي لما يمكن أن يحدث في النيجر، خاصة مع تصاعد التصريحات الدولية والإقليمية التي تهدد بالتدخل العسكري، وفشل محاولات التفاوض التي تمت حتي الآن للوصول إلي تسوية للأزمة قبل يوم الأحد المقبل آخر أيام المهلة، حيث تأتي التصريحات الروسية في إطار الصراع الجيوسياسي بين روسيا والغرب، ومحاولة موسكو لكسب معركة النفوذ في أفريقيا , ونقل حربها مع الغرب فى أوكرانيا إلى أفريقيا , غير أن الغرب لن يقبل بترك النيجر لروسيا بسهولة , لكون الغرب يعتمد على اليورانيوم الموجود بكثرة في أراضي النيجر لتشغيل المفاعلات النووية التي تولد الطاقة للعديد من دول أوروبا وخاصة فرنسا.





احتمالية تدخل الإيكواس عسكريا في النيجر

وتابع الباحث والمتخصص في الشأن الأفريقي: النيجر أصبحت هي الحليف الأقوي للغرب في منطقة غرب أفريقيا بعد انتقال القوات الفرنسية الموجودة في مالي إلي القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر , و يقدر عددهم بنحو 1500 جندي فرنسي ، بجانب وجود قوات أمريكية ، وأخرى ألمانية تقوم بحماية مصالح الغرب في المنطقة ، ولهذا فإن احتمالية تدخل عسكري من قبل الإيكواس مدعوم دوليا من الغرب أمر وارد ، وإن كان محفوفا بالعديد من المخاطر ، ونظرا لكون المجلس العسكري الحاكم في النيجر بقيادة عبدالرحمن تشياني يشعر بجدية الإيكواس في تدخلها عسكريا بعد فرضها عقوبات قاسية علي البلاد ، فقد سارع بطلب الدعم من النظم العسكرية الحاكمة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو , والتي كانت قد تعرضت لعقوبات هي الأخرى من قبل الإيكواس ، وكان قادتها يصفون رئيس النيجر المنقلب عليه محمد بازوم بالعميل الفرنسي ، حيث استجاب قادة الدول الثلاثة إلي طلب الدعم من قبل قادة الانقلاب في النيجر، وأعلنوا أن أي هجوم عسكري علي النيجر سيعتبر هجوم علي بلادهم ، وبالتالي ستدخل المنطقة كلها في حرب مفتوحة

نقل قوات فاجنر من مالى للنيجر

وواصل حديثه قائلا: إن رئيس الأركان الأسبق في مالي ساليفو مودي الذي قام بدور مهم في نجاح الانقلاب علي بازوم، قام بزيارة بالأمس إلي القادة العسكريين في مالي وأجرى نقاشات تتعلق بالتنسيق المشترك في حالة حدوث تدخل عسكري لمجابهة قادة الانقلاب، بل يمكن للجانب الروسي أن يقوم بإرسال قوات فاجنر للمشاركة في دعم المجلس العسكري في النيجر من خلال نقلهم إلي مالي وهو ما سيعتبر نجاحا مزدوجا للروس الذين يبحثون عن مكان لنقل قوات فاجنر إليه، بعد محاولة تمردهم علي بوتين ، وكذلك سيتم استخدامهم من قبل الكرملين في كسب صراع النفوذ مع الغرب في أفريقيا

التدخل العسكرى فى النيجر وارد

وأضاف إن سيناريوهات التدخل العسكري الإقليمي المدعوم دوليا في النيجر ستظل قائمة خلال الساعات والأيام المقبلة ، وخاصة بعد أن أعلن قادة الانقلاب في النيجر منذ قليل إلغاء الاتفاقيات العسكرية التي ترتبط بها النيجر مع فرنسا، ومن قبل إعلانهم وقف تصدير اليورانيوم والذهب إلي فرنسا ، وهو ما يعني أن قادة الانقلاب ليس لديهم أية مرونة في تعاملهم مع الغرب، وهو ما يجعل الغرب قد يدعم التدخل العسكري في النيجر لتندلع حرب بالوكالة مع الروس ، والخاسر الأكبر فيها هو الدول الأفريقية.