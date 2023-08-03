بعد رفع الفائدة 1%، أعلى شهادات الادخار في البنوك

عقب إعلان البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة الجديدة بواقع 100 نقطة من الأساس اليوم الخميس، 3 أغسطس من خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.

وبعد ساعات قليلة من حسم أسعار الفائدة الجديدة وانتهاء اجتماع البنك المركزي وإصدار القرار رسميا برفع اسعار الفائدة 1% نستعرض أعلى شهادات الادخار الموجودة في السوق المصرفي حاليا:

1- شهادة البنك العربي الأفريقي 40%

طرح البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار جديدة تنتمي إلى نوعية الشهادات ذات العائد المدفوع مقدما.

Advertisements

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا

وتشمل خصائص الشهادة الجديدة التي طرحها البنك العربي الأفريقي لعملائه ما يلي:





الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى

مدة الشهادة: ثلاث سنوات



نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما



دورية صرف العائد: العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة



العملة: الجنيه المصري



العملاء: الأفراد فقط



كسر الشهادة: لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما:



السنة الأولي (بعد مرور 6 أشهر): 95% من قيمة الفائدة



السنة الثانية: 63% من قيمة الفائدة



السنة الثالثة: 28% من قيمة الفائدة



الاسترداد الجزئي غير متوفر



التجديد التلقائي غير متاح

2- شهادة بنك التنمية الصناعية بعائد 39%

طرح بنك التنمية الصناعية، شهادة ادخار جديدة للمواطنين بعائد مدفوع مقدمًا 39‎‎ %،

3- البنك المصري الخليجي

طرح البنك شهادتين جديدتين تم الإعلان عنهما من خلال البنك.

ويقدم البنك المصري الخليجي شهادة ثروة بلس لأجل ثلاث سنوات بالجنيه المصري.

وتشمل قائمة مزايا شهادة ثروة بلس ما يلي:

الحد الأدنى للإصدار 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها

متاحة للأفراد الطبيعيين فقط

دورية صرف العائد شهرى

إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية، السحب على المكشوف أو قرض مضمن حتى 90% من قيمة الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 شهور أو أكثر من تاريخ الإصدار

يتم البدء في احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة

معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير في السنة الثانية والثالثة

المستندات المطلوبة لشراء الشهادة

مستندات فتح الحساب

طلب إصدار شهادة

معدل العائد

معدل العائد ثابت خلال السنة الأولي وقدره 23% سنويا.

- معدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى

عمولة الاسترداد (بعد مرور 6 أشهر):

يتم إعادة احتساب العائد على أساس خصم نسبة من إجمالي مبلغ العائد المحتسب منذ تاريخ شراء الشهادة وفقا لما يلى:

من الشهر السابع وحتى سنة: 75% من مبلغ العائد المنصرف

السنة الثانية: 65% من مبلغ العائد المنصرف

السنة الثالثة: 55% من مبلغ العائد المنصرف

4- شهادة البريميم ذات العائد الثابت

وتشمل قائمة مزايا شهادة البريميم ذات العائد الثابت من بنك المصري الخليجي ما يلي:

الحد الأدنى للإصدار 1,000 جم ومضاعفتها.

متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.

دورية صرف العائد شهري.

إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية، السحب على المكشوف أو قرض مضمن حتى %95 من قيمة الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة فقط في حالة مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.

يتم البدء في احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

معدل العائد ثابت حتى نهاية الشهادة.

المستندات المطلوبة

مستندات فتح الحساب

طلب إصدار الشهادة

معدل العائد

شهري: %19

عموله الاسترداد( بعد مرور 6 أشهر):

السنة الأولى: %14

السنة الثانية: %13

السنة الثالثة: %12

5- أعلن بنك المشرق رفع العائد على الشهادة الثلاثية إلي 19.5% وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة.

وتشمل قائمة شروط ومزايا شهادة الادخار الجديدة من بنك المشرق ما يلي:

يمكن للعميل شراء وربط شهادات المشرق الادخارية بحد أدنى 1000 جنيه

شهادة بنك المشرق, فيتو

عمر العميل لا يقل عن 21 عامًا

يتيح البنك إمكانية شراء الشهادة للقاصر تحت ولاية ولي الأمر

إمكانية السحب المبكر للشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ ربط الشهادة، وذلك للعملاء المصريين وغير المصريين المقيمين داخل مصر.

6- البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات.

وتأتي الشهادة الأولى ثابتة العائد لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوى ويصرف العائد شهريًا.

أما الشهادة الثانية متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16 % السنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

7- بنك مصر

قرر بنك مصر إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد 19% ثابتا و22% متناقصا لمدة 3 سنوات.

وتأتي الشهادة الأولى ثابتة العائد لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوى ويصرف العائد شهريًا.

أما الشهادة الثانية متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16 % السنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

8- البنك الزراعي المصري

أصدر البنك الزراعي المصري شهادة الخير الجديدة بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أعوام، بعائد سنوي 19 % يصرف شهريًّا، وبعائد سنوي 19.5 % يصرف سنويًّا.

وأكد البنك الزراعي المصري أن شهادة الادخار الجديدة متاحة في كل فروع البنك، وتصدر بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها.

9- بنك ناصر

طرح شهادة ادخارية ثلاثية «3 سنوات»، باسم شهادة «حياة كريمة»، بالتنسيق بين بنك ناصر وبين مؤسسة حياة كريمة والتى من المقرر إطلاقها خلال هذا الأسبوع.

وحسبما قال محمد عبد العزيز، مستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن سعر الفائدة سيكون مساويا للأسعار السائدة في الأسواق، وسيتراوح سعر الفائدة في حدود 17 إلى 18٪.

10 - البنك التجاري الدولي – مصر CIB

طرح شهادات ادخارية جديدة مدتها 3 سنوات بعائد 22% يُصرف شهريا.

وذكر البنك التجاري الدولي – مصر CIB أن الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 3 ملايين جنيه.

11- بنك القاهرة

وأعلن عن طرح شهادتي ادخار جديدتين بعائد يتراوح بين 19% على الشهادة الأولى وبسعر عائد (متدرج) على الشهادة الثانية يبدأ من 22%، لمدة 3 سنوات.

12- بنك الكويت الوطني

طرح بنك الكويت الوطني شهادة ثلاثية بعائد متغير 20% شهريا وعائد 20.25% ربع سنوي.