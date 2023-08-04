تجهيز مكاتب التنسيق لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية بجامعة الأقصر

أعلن الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الثانوية؛ مؤكدًا أنه تم تجهيز مكاتب التنسيق بالجامعة لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للجامعات، والتي تنطلق أولى أيامها غدا السبت.

وأوضح رئيس الجامعة أنه يمكن لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم أن يتوجهوا لثلاثة معامل هم: معمل كلية الحاسبات والمعلومات بالعوامية، أو معمل كلية الفنون الجميلة بشارع خالد بن الوليد، أو معمل كلية السياحة والفنادق بجوار جهاز مدينة طيبة شمالي الأقصر.

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وأشار الدكتور حمدي حسين إلى أن هذه المعامل تعمل حتى نهاية مراحل تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والشهادات المعادلة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بحسب كل مرحلة، مؤكدًا أن هذه المعامل مدعمة بإنترنت فائق السرعة، وطابعة، ومتاحة بالمجان تمامًا لجميع الطلاب.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الراحة، والدعم من جانب القائمين على هذه المعامل، والذين تم تدريبهم بشكل جيد؛ لتقديم المساعدة للطلاب، والرد على كافة استفساراتهم خلال مرحلة التنسيق.

ويشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد أعلنت عن انطلاق مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاءالموافق 9/8/2023 وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي:-

الحد الأدنى للمرحلة الأولى:

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

موعد التقديم للسكن بالمدن الجامعية

كما ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع لجنة متابعة الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية للتقدم للمدن الجامعية؛ استعدادًا لبدء إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بمدن الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

وحددت اللجنة موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية والإسكان المتميز، للطلاب الجدد والقدامى، على أن يبدأ من 5 / 8 / 2023 م حتى 7 / 9 / 2023 م على أن يتم فتح باب التقدم للطلاب الجدد والمتخلفين إذا لزم الأمر لذلك.

ويتم التقدم للمدن الجامعية خلال المدة المحددة، من خلال الرابط:

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

وبشأن الأوراق المطلوبة من الطالب عند تسكين الطلاب المقبولين فهي: ( 2 صورة بطاقة + 2 صورة شخصية + صورة بطاقة الترشيح للطلاب الجدد + صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه ) وذلك تمهيدًا لطباعة الكارنيهات.



ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع، بالانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، لبدء إجراءات تسكين أبناء الجامعة من الطلبة، والطالبات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم؛ لتوفير مناخ جيد، يساعدهم في تحسين التحصيل الدراسي.