السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

استعدادًا لبدء تنسيق الكليات 2023، التعليم العالي تنشر دليلًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة

د. أيمن عاشور وزير
د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

تنسيق الكليات 2023، في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية ؛ لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة من خلال حملة التوعوية التي تقدمها الوزارة.

 كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار الرغبات

وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

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وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

كيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم حملة التوعية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف أن الدليل الحالي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع طلاب الثانوية العامة فيها، وكيفية التعامل الصحيح مع هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يذكر أنه يتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

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