ألمانيا تؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي بالنيجر

دعت ألمانيا اليوم الجمعة الي ضرورة مواصلة جهود الوساطة مع قادة الإنقلاب في النيجر وذلك بعد فشل وفد من غرب أفريقيا في تأمين عودة الحكومة المنتخبة إلى السلطة في البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة: من المهم أن نُعطي مساحة لجهود الوساطة"، مضيفًا: نأمل في أن تؤدي إلى نهاية ناجحة أي التوصل إلى حل سياسي.

من ناحيتها أبدت السلطات في موريتانيا استعدادها للتدخل العسكري في النيجر، إذا طلبت منها دول "إيكواس" ذلك.

وحسب تقارير، أعلنت موريتانيا أنها ستدرس أي طلب للمشاركة في الخيار العسكري ضد الانقلابيين في النيجر، إذا توصلت إليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

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موريتانيا تعارض أي تغيير غير دستوري في النيجر

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير النفط والمعادن الناني ولد أشروقه، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس في نواكشوط، بعد اجتماع مجلس الوزراء "أن موريتانيا تندد بشدة بالمحاولة الانقلابية الجارية في النيجر، وتعارض أي تغيير غير دستوري، وتأمل العودة في أقرب وقت ممكن للنظام الدستوري".

المصلحة العليا لموريتانيا

وقال إن بلاده لم تتلق طلب للمشاركة في أي تدخل عسكري في النيجر، وأنها ستدرسه في حال تلقيه من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لموريتانيا قبل كل شيء.

وأشار الناني ولد أشروقه إلى أن الرئيس الموريتاني، الذي ترأس بلاده مجموعة دول الساحل الخمس، يتابع عن كثب التطورات الجارية في النيجر مع نظرائه الأفارقة.

السنغال مستعدة للتدخل العسكري

من جانبها، أعلنت السنغال، أمس الخميس، "استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، في حال قررت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) التدخل".

وشددت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال، في حديثها للصحفيين، على التزام بلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خصوصا وأن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل"، قائلة: "لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين إلى النيجر، بحسب قولها.

وكانت بوركينا فاسو ومالي، قد اعتبرتا، في بيان مشترك، الاثنين الماضي، أن "أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب عليهما".

المجلس العسكري في النيجر يرفض العقوبات

من جانبه، كان عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، رفض العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ردًا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

وأوضح تشياني في خطاب تلفزيوني أمس الخميس، أن النيجر لن تخضع للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وتضم "إيكواس" 15 دولة، هي: الرأس الأخضر وجامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوجو.

محمد بازوم يحذر من نجاح الانقلاب

من جانبه، قال الرئيس النيجري محمد بازوم، إنه إذا نجحت المحاولة الانقلابية لإطاحته من السلطة "فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".

ودعا بازوم في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ليل الخميس، "الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري".

سحب السفراء من 4 دول

جاء ذلك في وقت أعلن فيه قادة الانقلاب، أمس الخميس، سحب سفراء النيجر من فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوجو.

وأوضحوا، في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن مهام سفراء الدول الأربع "ألغيت".

وتعتبر النيجر من الدول المهمة المنتجة لليورانيوم، كما تقع على طريق الهجرة الرئيسي إلى شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.