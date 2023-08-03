مظاهرات في النيجر مؤيدة للانقلاب

خرجت مظاهرات، اليوم الخميس، في النيجر مؤيدة للانقلاب والمجلس العسكري.

مظاهرات في النيجر

ورفع مؤيدو الانقلاب في النيجر علم روسيا في العاصمة نيامي، وتحتفل مظاهرات في النيجر بذكرى استقلال البلاد عن فرنسا.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، إنهاء عملية إجلاء رعاياها من النيجر.

رئيس النيجر الجديد

وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أعلن نفسه رئيسا جديدا لدولة النيجر بعد انقلاب في 26 يوليوـ إنه ليس هناك ما يدعو لخروج الفرنسيين من البلاد.

وجاءت تصريحات تشياني بعدما أقلعت أول طائرة تقل فرنسيين وآخرين، مساء الثلاثاء من نيامي، وهبطت في مطار رواسي شارل ديجول في باريس.

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إغلاق الحدود وفرض حظر التجوال

وأعلن عسكريون من الحرس الرئاسي في النيجر، الخميس الماضي، في بيان عبر التلفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.