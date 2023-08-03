بايدن يدعو للإفراج العاجل عن رئيس النيجر المحتجز

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة الإفراج العاجل عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم بحسب نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام محلية.

مؤيدة للانقلاب والمجلس العسكري

وخرجت مظاهرات، اليوم الخميس، في النيجر مؤيدة للانقلاب والمجلس العسكري.

ورفع مؤيدو الانقلاب في النيجر علم روسيا في العاصمة نيامي، وتحتفل مظاهرات في النيجر بذكرى استقلال البلاد عن فرنسا.

إنهاء عملية إجلاء رعاياها من النيجر

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، إنهاء عملية إجلاء رعاياها من النيجر.

وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أعلن نفسه رئيسا جديدا لدولة النيجر بعد انقلاب في 26 يوليوـ إنه ليس هناك ما يدعو لخروج الفرنسيين من البلاد.

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وعلى الجانب الآخر، ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بعدم السفر إلى النيجر، محذرة من اضطرابات مدنية وعدم استقرار الحكومة هناك.

إجلاء بعض موظفين السفارات في النيجر

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن واشنطن أمرت بإجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر بصفة مؤقتة، مشيرة إلى أن كبار الموظفين سيواصلون عملهم لتقديم خدمات محدودة وخدمة الطوارئ للمواطنين الأمريكيين.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أن الحكومة سترتب رحلة خاصة لإعادة المواطنين من نيامي، عاصمة النيجر، بعد استيلاء عسكري على الدولة الإفريقية.

فرصة لمغادرة المدينة

ونشر وزير الخارجية أنطونيو تاجاني على موقع إكس: "قررت الحكومة الإيطالية منح مواطنيها في نيامي فرصة لمغادرة المدينة على متن رحلة خاصة إلى إيطاليا".