نداء عاجل من الخارجية التونسية لمواطنيها في النيجر

دعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، مواطنيها المتواجدين بالنيجر والراغبين في العودة إلى تونس إلى التواصل مع البعثة الدبلوماسية التونسية بواقادوقو لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف وأقرب الآجال، وذلك إثر الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة.



تونس توجه نداء عاجل لمواطنيها في النيجر

وأوضحت الوزارة التونسية في بيانها، أنها تتابع التونسيين بالخارج بصفة مستمرة، وبالتنسيق مع سفاراتها في بواقادوقو (بوركينافاسو).

وطالبت الوزارة التونسيين المتواجدين بالنيجر والراغبين في العودة إلى تونس للتواصل مع بعثتها الدبلوماسية بواقادوقو لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف وأقرب الآجال.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عن إنهاء عملية إجلاء رعاياها من النيجر.طلبت وزارة الخارجية الفرنسية، من النيجر ضمان سلامة سفارتها "بشكل كامل"، وذلك بعد الاعتداءات التي تعرضت له السفارة من قبل المتظاهرين في النيجر بعد الانقلاب الذي تم على الرئيس محمد بازوم وقرارات المجلس العسكري الجديد المناهضة لـ فرنسا.

عدم استقرار الحكومة في النيجر

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية البريطانية، أنها ستقلص عدد موظفي سفارتها في النيجر مؤقتا، وذلك بعد انقلاب مجموعة من العسكريين على الرئيس محمد بازوم والاستيلاء على السلطة في البلاد.

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ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بعدم السفر إلى النيجر، محذرة من اضطرابات مدنية وعدم استقرار الحكومة هناك.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن واشنطن أمرت بإجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر بصفة مؤقتة، مشيرة إلى أن كبار الموظفين سيواصلون عملهم لتقديم خدمات محدودة وخدمة الطوارئ للمواطنين الأمريكيين.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أن الحكومة سترتب رحلة خاصة لإعادة المواطنين من نيامي، عاصمة النيجر، بعد استيلاء عسكري على الدولة الإفريقية.

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