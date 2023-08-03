كأس مصر، أهداف مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

كأس مصر، اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا وغاليا من أنياب فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2026.

أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تقدم مروان حمدى للمصري في الدقيقة 95 ثم تعادل على معلول للأهلي في الدقيقة 100 من ضربة جزاء وبعدما نجح أحمد قندوسي لاعب الأهلى فى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 ليصعد المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق إنبى.

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وانتهى الوقت الأصلي للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليلعبا وقت إضافي على شوطين ينجح خلاله الأهلي في إحراز هدف الفوز.

هدف أول للمصري في شباك الأهلي عن طريق مروان حمدي pic.twitter.com/d1A7DTa2Fy — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 3, 2023

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 96 من المباراة، عن طريق مران حمدي الذي قابل كرة عرضية برأسية رائعة.

وتعادل الأهلي من ركلة جزاء أحرزها علي معلول في الدقيقة 100 من عمر المباراة

.فيما جاء هدف الفوز من تمريرة من أفشة وصلت عند قندوسي سددها أرضية من على حدود منطقة الجزاء مرت على يسار جاد إلى داخل الشباك في الدقيقة 108.

أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وبدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحًا منذ البداية رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وظهر أكثر تنظيمًا وبدأ يهاجم مرمى المصري ولكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى مرمى المصرى.

وكاد حسين الشحات أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 25 عندما تلقى كرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها في يد محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

في الدقيقة 62 من عمر المباراة، جاءت تمريرة من تاو إلى ديانج الذي سددها لكنها ذهبت أمام المرمى ووصلت عند الشحات الذي سددها بصورة سيئة على يمين جاد إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 68 جاءت تسديدة أرضية من أحمد قندوسي تصدى لها محمود جاد حارس المصري.

وفي الدقيقة 72 جاءت عرضية من الجانب الأيمن للأهلي وصلت عند معلول سددها أرضية تمر على يسار حارس المصري جاد إلى خارج الملعب.

تشكيل الاهلي أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: حسين السيد عمرو سعداوي ومحمد دبش وكريم العراقي.

الوسط: ايزي ايميكا وعمرو موسى وإسلام عطية والياس الجلاصي وحسن علي

الهجوم: مروان حمدي

حكام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وضم طاقم التحكيم كل من:

- حكم ساحة: عبد العزيز السيد.

- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

- مساعد ثان: أحمد صلاح.

- حكم رابع: هشام الفلال.

- حكم "VAR": عمرو الشناوي.

- حكم "VAR" مساعد: شريف عبد الله.

مشوار الأهلي في كأس مصر هذا الموسم

وبدأ فريق الأهلي مشواره في كأس مصر بدور الـ32 بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

وتخطى الأهلي بقيادة كولر الداخلية فى دور الستة عشر بهدفين دون رد سجلهما بيرسي تاو ومحمد مجدى أفشة.

مشوار المصري في كأس مصر الموسم

وتخطى فريق المصري البورسعيدي بترول أسيوط بدور ال32 بكأس مصر بالفوز على بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تخطى عقبة حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الاضافى بمباراة الفريقين بدور الستة عشر.