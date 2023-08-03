حمدين صباحي: حسن نصر الله قيمة عظيمة ويرفع راية جمال عبد الناصر (فيديو)

تحدث حمدين صباحي، عن موقفه من التيارات الإسلامية بعد ظهور شخصيات وتيارات ذات توجه إسلامي، في الدورات الأخيرة للمؤتمر القومي العربي، ورؤيته للقومية العربية والتيار الناصري.

حمدين صباحي يتحدث عن علاقته بالتيارات الإسلامية

وأوضح حمدين صباحي، في حديث مطول مع قناة "الميادين" اللبنانية في سياق رده على سؤال حول ظهور شخصيات محسوبة على التيارات الإسلامية في المنطقة خلال الدورات الأخيرة من المؤتمر القومى العربي، رغم اختلاف التوجهات منذ ستينات القرن الماضي بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي يعتنق صباحي مبادئه.

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وقال حمدين صباحي، لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى كثير من التدقيق، الفكرة القومية العربية كما أفهم وكما هي رؤيتي للناصرية من بين التعبيرات القومية العريضة، هي فكرة مؤمنة بشكل كبير بالإسلام كدين؛ لكن أيضًا الأهم على المستوى السياسي أنها مؤمنة بأننا أبناء حضارة وثقافة عربية إسلامية ويتشارك معي هذا الرأي أمين إسكندر، صديق عمري رحمه الله، هو مسيحي وأنا مسلم، ونرى الناصرية بهذه الرؤية، إنها بنت ثقافة صنعتها الحضارة العربية الإسلامية؛ فلا فصل لدينا ما بين قيم الإسلام كدين أو قيم المسيحية الدينية وما بين مشروعنا الفكري أو السياسي؛ لأن هذه حضارة واحدة مرتبطة.

صباحي يشرح طبيعة ارتباط التيار الناصري بالدين

وتابع حمدين صباحى، أنا معتاد على القول في خطابي: إنّ "أكثر قيمتين كبريين ينبغي أن نتحلى بهما ونتّجه لتأكيدهما على الأرض هما العدل والمحبة"، الوطن أحوج ما يحتاج إليه هو أن يشيع العدل والمحبة، العدل هو القيمة الأساسية في الإسلام، والمحبة هي القيمة الأساسية بالدين المسيحي، لكنهما أصبحا جزءًا من قيمي الشخصية كقومي عربي أو ناصري، هذا خطابي وسعيي وحركتي، وحين أضع برنامجي السياسي أكون واعيًا لهذا الأفكار وأدعو إليه.

واستطرد حمدين صباحي في رد على قناة الميادين حول هذه الإشكالية، في وعيي أنا الشخصي وجيلي لم يكن هناك أي صدام إلّا افتعالًا ما بين القومية والدين الإسلامي، هذا كان صدامًا مفتعلًا صنعته أسباب سياسية وصراعات سياسية في أيام سابقة على أيامي، لأنني أنا ابن السبعينيات، أنا ناصري بعد أن مات جمال عبد الناصر، ربما لو كنت أيام عبد الناصر لكنت معارضًا له، رغم اقتناعي تمامًا بمشروعه، لكن كنت لأخالف أداء دولته على الأرجح بحسب فهمي. فهذا التناقض غير موجود عند الفكرين، لكن كانت دائمًا هناك فجوة حركية واسعة بين المنظّمات أو الأحزاب أو التيار القومي وتجلياته التنظيمية المتعددة، وما بين الإسلام السياسي الحركي.

أكمل حمدين صباحي قائلا: "حصلت محاولات عديدة لتجسير هذه الفجوة أو ردمها، وكان أهمها المؤتمر القومي الإسلامي، وهذا أيضًا من مقترحات ومبادرات المؤتمر القومي العربي. نحن نبحث عن مساحة مشتركة بين القوميين والإسلاميين، ليس بمعنى أن من حق الإسلامي أن يعتبر أن الدين عنده، أو أنا أعتبر أن هذه القومية تابعة لي، لا ملكيات مؤممة لهذه التيارات، لأن الشارع الذي نخاطبه وننتمي إليه المسألة عنده سهلة جدًا، هو رجل مسلم أو مسيحي ومؤمن بعروبته يدافع عن فلسطين بطريقة طبيعية، قبل أن "يركب دماغه" شخص منظّم يقول له إن القومية أو كذا، لا، هذه الأرضية الطبيعية، هذه البنية السائدة الحاضرة في وجدان وعقلية العربي على العموم. المتحزّبون مع حقّهم ودعوتنا لهم أن ينشئوا أحزابًا وتنظيمات، غالوا في احتكار الفكرة، لا الإسلام تابع للإخوان المسلمين ولا العروبة تابعة للناصريين أو القوميين، هذا الرؤية احتكار مرفوض أصلًا. لكن لكي نجسّر فجوة موروثة عمّا قبل، كانت هناك محاولات كثيرة فكرية بعضها فردي وبعضها جماعي.

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وأوضح، أن أهم تجليات المؤتمر القومي الإسلامي الذي نحن شركاء كمؤتمر قومي في تأسيسه أو دعاة لتأسيسه بمعنى أدق، وللحقيقة هو قطع شوطًا عظيمًا ينبغي الإشادة به، ثمّ جاءت أزمة القطيعة لأسباب سياسية بعد ثورة 30 يونيو في مصر وبعد سقوط حكم الإخوان المسلمين، نحن في خصومة سياسية مع الإخوان، خصمان لدودان لكن نحاول احترام شرف الخصومة ونحاول عدم تعميم هذه الخصومة على إسلاميين آخرين في الأمة العربية، لكن لا نستطيع أن ننكر أن هذه الخصومة عكست أثرها على هذا التفاعل الذي كان في مرحلة إيجابيًا، ثمّ دخل في تحدٍّ حول طريقة تفسير ما تم. وكل منا ألقى باللائمة على الطرف لآخر واتّهمه، أنا لا أحكم الآن مَن البريء ومَن المدان، لكن عدنا إلى هذه الفجوة مرة أخرى.

حمدين صباحي وبشار الأسد، فيتو

من حسن الحظ أن التعبيرات الإسلامية في الوطن العربي ليست قاصرة على الإخوان، يعني توجد تعبيرات إسلامية أخرى، لسنا في حالة لا خصومة ولا قطيعة ولا تنافس حتى معها، وفق قول صباحي.

حمدين صباحي أنا خصم لدود لجماعة الإخوان

وأنا شخصيًا استثني من الاتفاق والخلاف السياسي، وأكمل حمدين صباحي، دائمًا أقول إن المقاومة تجب ما سواها، أنا والإخوان خصمان لدودان، أنا أتكلم عن نفسي وأنا لست بتمثيل لكل المنتمين بالضرورة للتيار القومي، لكن المقاومين في حماس وهم من المفروض جزء من هذه الجماعة أنا أؤيّدهم تأييدًا معلنًا قاطعًا لأنني أعتقد أن كل مقاوم في حزب الله، في حماس، في الجهاد، في الجبهة الشعبية، مقاوم فرد، كل مَن يقاتل ضد العدو الصهيوني هو أوفى مني تعبيرًا عن فكرتي، فله عليّ حق النصرة والتأييد من دون شروط. هنا أنا أُخرج عامل الاختلاف السياسي، إذا أتت المقاومة تجبّ ما سواها من خلاف، وتضع من الواجب على كل عربي أن يؤيّد المقاوم من دون أن يحدّد أو يتوقّف عند هويته الحزبية أو السياسية أو غيره.

وتطرق حمدين صباحي، إلى لقاء جمعه مع حسن نصر الله أمين حزب الله اللبناني، قبل شهرين، مؤكدا أنه من الذين يحترمون ويقدّرون ويجلون الذين يقاومون ويدفعون الثمن.

كواليس لقاء حمدين صباحي وحسن نصر الله

وتابع، حسن نصر الله بموقعه على رأس حزب الله بكل تاريخه وما قدّمه، قيمة كبرى بالنسبة لي على المستوى الشخصي والعام، وأنا أقول منذ زمن طويل إن الراية العظيمة التي رفعها القائد العظيم جمال عبد الناصر يرفعها الآن السيد حسن نصر الله. وأؤسس على هذا إنّ كل مَن يعي موقعه، أنه ابن هذه الأمة العربية، وأن عدوه الرئيسي هذا الكيان الصهيوني، فعليه أن يجل ويؤيّد ويدعم كل مقاوم، وأنا لا أعتبر نفسي داعمًا، أنا أعتبر نفسي شريكًا في المقاومة لأن هذا موقعي الطبيعي الذي اخترته، أقاوم ربّما ثقافيًا، هناك مَن يقاوم بالسلاح، لكن المقاومة أوسع من فكرة القتال المسلّح، المقاومة فكرة واسعة شاملة عميقة تعبّر عن رؤية وموقف وعن أداء بالتأكيد بعضه أو رأس سهمه أداء عسكري لكنه ممتد، والأداء الثقافي فيه لاعب مهم.

وشدد حمدين صباحي، نصر الله بالنسبة لي على المستوى الشخصي والعام هو قيمة عظيمة أحترمها أحبها، وأسعد بلقائها، وهذا لم يكن اللقاء الأول وآمل ألّا يكون اللقاء الأخير، وكالعادة تناول همنا كأمة عربية تناضل من أجل حقها في فلسطين وبالذات رؤية المقاومة ومستقبلها، وكيف يكون المقاومون في العمل الشعبي الواسع أكثر التئامًا مع المقاومين بالسلاح في الصف الأمامي من المواجهة.