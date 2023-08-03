الجمعة 04 أغسطس 2023
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خارج الحدود

لقاء بشار الأسد و حمدين صباحي، بيان رئاسي وحديث تليفزيونى حول التفاصيل والأهداف

بشار الأسد وحمدين
بشار الأسد وحمدين صباحي، فيتو

كشفت الرئاسة السورية، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس السوري، بشار الأسد، والسياسي المصري حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة.

تفاصيل لقاء بشار الأسد وحمدين صباحي

وقالت الرئاسة السورية فى بيان، تركز حوار الرئيس بشار الأسد مع أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي الذي يضم حمدين صباحي، حول العروبة والفكر القومي، والانتماء والهوية، وعن دور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكري الغربي، ودعم سورية في مواجهة العقوبات والحصار الظالم. 

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بشار  الأسد وحمدين صباحي، فيتو

وأكد الرئيس الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله حمدين صباحي، ووفد المؤتمر القومي العربي،  أنه لا يمكننا أن نتحدث عن انتماء سـياسي دون أن نتحدث عن مفهوم الانتماء كهوية، معتبرًا أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبيًا ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية، وما ينقصنا اليوم هو أن نلتقط الأدوات والأفكار التي تشكل قاعدة مهمة للعمل القومي والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

بشار الأسد يؤكد خلال لقاء حمدين صباحي على العروبة

وأكد الأسد خلال اللقاء مع حمدين صباحي، أهمية توسيع مفهوم المقاومة وخاصة مقاومة الفكر الذي يغزونا بشكل قسري بهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية.

بشار الأسد وحمدين صباحي، فيتو

من جانبهم أكد أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي، على ضرورة العمل في المرحلة القادمة من أجل تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية للاستفادة من الأجواء الإيجابية على الساحة العربية لدعم المساهمة الشعبية في مسيرة إعمار سوريا، وكسر كل أشكال الحصار عليها، معتبرين أن سورية بقيت أمينة على المقاومة وهي بصمودها حمت الهوية العربية وثقافتها وحضارتها.

كما شدد أعضاء على أهمية تطوير الخطاب القومي العربي والانتقال به إلى لغة تتناسب مع الجيل الجديد.

حمدين صباحي يتحدث عن لقاء بشار الأسد 

وتحدث حمدين صباحى، عن اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري بشار الأسد، فى حوار مطول مع قناة "الميادين" اللبنانية.

وقال حمدين صباحي، فى رد على سؤال حول دلالة اللقاء قائلا: نحن كمؤتمر قومي عربي كان دورنا دائمًا أن ندعم قضايا أمتنا العربية في مواجهة كل عدوان عليها، سوريا محلّ العدوان والحصار والاحتلال، والأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تنعقد في دمشق، قلب العروبة، لتعبر عن وقوفها مع سوريا ضد العدوان والاحتلال والحصار. 

 

وتابع حمدين صباحي، سوريا قامت بدور تاريخي عزيم في التاريخ العربي، ولم تبخل على أي قضية قومية، وهي الآن من حقها أن ترى كل عربي يقف معها، مع استقلال وعروبة ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا ودولة. 

 

واستطرد حمدين صباحي، نحن نرى أن سوريا تحتاج الآن بعد القرار إلى تصحيح خطأ جامعة الدول العربية الذي وصفه بـ "الفادح" - فى إشارة إلى تجميد مقعد سوريا-، وإن كان تصحيحًا متأخرًا بعودة سوريا لشغل مقعدها في الدول العربية، لكن هذا القرار لا ينبغي أن يبقى حبرًا على ورق.

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