فوائد ورق الغار، يحافظ على الكلى، والأفضل لمرضى السكري

فوائد ورق الغار، يعد ورق الغار هو أحد الأعشاب العطرية الشهيرة، وتستخدمه ربات البيوت، بإضافته الى مختلف أنواع الحساء، وبشكل خاص، شوربة الفراخ وشوربة اللحم، ولكن قد لا يعلم الكثيرون أن فوائد ورق الغار للصحة عديدة.



وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد ورق الغار للصحة عديدة، فيمكنه تخفيف آلام البطن، والتهابات الجهاز الهضمي، والانتفاخ، والإمساك، والإسهال. بالإضافة إلى ذلك، فإن المركبات العضوية الموجودة في أوراق الغار مفيدة في التخلص من اضطراب المعدة وتهدئة متلازمة القولون العصبي.

Advertisements

وأضافت الدكتورة مروة، أن من فوائد ورق الغار، أنه يساعد على زيادة امتصاص العناصر الغذائية ويساعد جسمك على العمل بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيت أوراق الغار وشاي أوراق الغار مفيدان لمشاكل الهضم.

فوائد ورق الغار



ورق الغار للصحة، فيتو

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد ورق الغار.

يحافظ على صحة الكلى

تعمل أوراق الغار كمدر للبول وتحسن صحة الكلى، يقال أنه ا تحفز التبول، وبالتالي تقلل من سمية الجسم، كما يمكن أن تساعد في منع حصوات الكلى عن طريق تقليل كمية اليورياز في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أوراق الغار على إزالة الصوديوم الزائد من الجسم بسبب خصائصها المدرة للبول.

يحسن صحة القلب

تعزز أوراق الغار صحة القلب بسبب مركبين عضويين مهمين، الروتين والكافيين. يقوي الروتين جدران الأوعية الدموية للقلب، بينما يلعب حمض الكافيين دورًا في القضاء على الكوليسترول الضار من نظام القلب والأوعية الدموية.

يساعد مرضى السكري

يمكن لأوراق الغار علاج مرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم وتحسين وظيفة الأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواد الكيميائية النباتية الموجودة في أوراق الغار أن تقاوم أعراض مرض السكري بسبب تحسين وظيفة مستقبلات الأنسولين.

يوفر مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين هـ والكاروتينات الموجودة في ورق الغار على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ومستويات حمض البوليك. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في أوراق الغار على مركبات فينولية، تساعد هذه المواد الكيميائية النباتية في الحماية من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، مما يمنع أيضًا تلف الكبد والمعدة.

يخفف من أمراض الجهاز التنفسي

من فوائد ورق الغار، أنه مفيد للجهاز التنفسي، فيمكن استخراج الزيت الأساسي لأوراق الغار وخلطه واستخدامه على الصدر للمساعدة في تخفيف التهابات واضطرابات الجهاز التنفسي المختلفة.

وبالمثل، يمكن عمل كمادة باستخدام الأوراق ووضعها على الصدر لمدة ليلة، ليخفف البلغم ويقضي على الكائنات الحية الدقيقة الضارة التي قد تحبس المسالك التنفسية.

له خصائص مضادة للسرطان

أوراق الغار لها خصائص مضادة للسرطان، فيمكنه أن يسهل موت الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيج الفريد من مضادات الأكسدة والمركبات العضوية في أوراق الغار يساعد على منع نمو خلايا سرطان الثدي والقولون والمستقيم.

يوفر الحماية من مضادات الميكروبات

توفر أوراق الغار خصائص مضادة للميكروبات، بما في ذلك الحماية المضادة للبكتيريا والفطريات. أوراق الغار فعالة ضد العديد من الالتهابات من الفطريات والبكتيريا والأوليات.

بالإضافة إلى ذلك، محتوى ورق الغار من حمض الأسكوربيك أو فيتامين سي، تعمل على حماية الجلد من أي عدوى أو تهيج.

ورق الغار وفوائده, فيتو

يقلل من الالتهابات ويعزز التئام الجروح

تساعد أوراق الغار في علاج الجروح، يتم وضع مستخلص ورق الغار حول الإصابة لتقليل الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك، يكتسب زيت أوراق الغار أهمية بسبب نشاطه المضاد للالتهابات.

كما يساعد تدليك المفاصل بزيت اوراق الغار على تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد شرب شاي أوراق الغار في تقليل آلام المفاصل وتقليل الالتهابات.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.