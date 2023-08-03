الجمعة 04 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد بذور الكتان، يحمي من السرطان وأمراض القلب

بذور الكتان وفوائدها،
بذور الكتان وفوائدها، فيتو

فوائد بذور الكتان، عديدة وهامة للصحة بشكل عام، فتحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الثيامين، وهو فيتامين ب الذي يلعب دورًا رئيسيًا في استقلاب الطاقة، كما أنه مصدر هام للنحاس، والذي يلعب دورا في نمو الدماغ، والصحة المناعية، وكذلك البروتين والألياف وأحماض أوميجا3 الدهنية.
 

فوائد بذور الكتان للصحة

فوائد بذور الكتان

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد بذور الكتان، للصحة، متعددة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

غني بأحماض أوميجا3 الدهنية
تعتبر بذور الكتان مصدرًا هاما لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميجا3 الدهنية المهمة لصحة القلب، والموجودة بشكل أساسي في الأطعمة النباتية، كما انه يساعد في تقليل الالتهاب ومنع ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية بقلبك.

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يساعد في الحماية من السرطان
بذور الكتان غنية بالقشور، وهي مركبات نباتية تمت دراستها لخصائصها القوية في مكافحة السرطان. ومن المثير للاهتمام أن هذه البذور تحتوي على قشور أكثر من الأطعمة النباتية الأخرى.
تربط بعض الدراسات بين تناول بذور الكتان وبين انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة بالنسبة للنساء بعد سن اليأس.
تظهر الدراسات ايضًا أن بذور الكتان تحمي من سرطان القولون والمستقيم والجلد والدم وسرطان الرئة.

غني بالألياف
تحتوي ملعقة واحدة فقط (7 جرام) من بذور الكتان المطحونة على 2 جرام من الألياف، أي حوالي 5٪ و8٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به للرجال والنساء، على التوالي.

علاوة على ذلك، تحتوي بذور الكتان على نوعين من الألياف - قابل للذوبان وغير قابل للذوبان - يتم تخميرهما بواسطة البكتيريا الموجودة في أمعائك لدعم صحة الأمعاء وتحسين انتظام الأمعاء.
بينما تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء في الأمعاء وتبطئ عملية الهضم، مما قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول، فإن الألياف غير القابلة للذوبان تضيف الجزء الأكبر من البراز، مما قد يمنع الإمساك ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة.

يخفض مستويات الكوليسترول
تساعد بذور الكتان أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول، وقد تكون هذه الآثار بسبب الألياف الموجودة في بذور الكتان، والتي ترتبط بالأملاح الصفراوية قبل أن يفرزها جسمك. لتجديد هذه الأملاح الصفراوية، يتم سحب الكوليسترول من الدم إلى الكبد، مما يؤدي إلى انخفاض مستوياته.

فوائد بذور الكتان للصحة

يخفض ضغط الدم
تشتهر بذور الكتان بقدرتها على خفض مستويات ضغط الدم، سواء الانقباضي والانبساطي - الرقمان العلوي والسفلي في القراءة - على التوالي.
مما  يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية بنسبة 14٪ و6٪ على التوالي.

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