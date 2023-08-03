الأرصاد الجوية: الحزام المدارى وراء أمطار جنوب البلاد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة فد تكون رعدية على أقصى جنوب البلاد " حلايب، شلاتين، بحيرة ناصر" وذلك لتقدم الحزام المدارى.



كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على هذه المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس معتدلا صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

Advertisements

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا



ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرةالكبرى.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية

يذكر أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن أسيا و أفريقيا و أوروبا يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.

