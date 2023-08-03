الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الكليات 2023، يجب عدم إطلاع الآخرين على الرقم السرى للطالب

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الكليات 2023، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن انطلاق تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى سيكون السبت المقبل؛ وذلك بعد استلام نتيجة الثانوية العامة 2023 والكشف عن العدد النهائي لأعداد الناجحين بالدور الأول وكذلك المجمع التكراري.

ويبحث الطلاب عن مراحل وطرق تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الكليات 2023، وكيفية تفادي الأخطاء الشائعة أثناء التسجيل علي موقع تنسيق الجامعات 2023.

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض خطأ قد يظنه الطالب بسيط ولكنها يجب الحذر منه أثناء تسجيل الرغبات في أجهزة الكمبيوتر الخارجية بتنسيق الكليات 2023.

الخطأ: إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب لأشخاص آخرين للتسجيل له على موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح:
• يجب على الطالب المحافظة على الرقم السري الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب.

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تنسيق الجامعات 2023، فيتو 

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة الهندسية

-342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر

-15013 طالبا

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة الأدبية

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر

-74923 طالبا 

عدد الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي 

112240 طالبا

تنسيق الجامعات 2023، فيتو 

تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى 

وتقدم بوابة فيتو لقرائها توقعات تنسيق الكليات 2023 وتنسيق الجامعات الخاصة  و تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة وتنسيق القبول بالكليات والمعاهد 

وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 /8 /2023 وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9 /8 /2023 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:
الحد الأدنى للمرحلة:

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 

تقدم فيتو تنسيق الجامعات 2023 في الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية.

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة العلمية

-362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر

-22304 طلاب

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تعليمات هامة بشأن نظام تنسيق الجامعات 2023 الإلكتروني

♦ القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: 
♦ يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.
♦ سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـ تنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2023 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.

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حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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