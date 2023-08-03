الخميس 03 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بعد إعلانها عن خطوبتها على الهواء، نانسي صلاح: كل حاجة هتتعرف في ميعادها

نانسي صلاح، فيتو
نانسي صلاح، فيتو

تصدرت الفنانة الشابة نانسي صلاح  ، خلال الأيام الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الإعلان عن خطوبتها علي الهواء، أثناء استضافتها في أحد المحطات الإذاعية قائلة:" أنا الحمد لله اتخطبت  بس هنعرف بقى كل حاجة في وقتها أصل أنا كل ما  أقول أتحسد وكل خطوبة تتفركش مش معقول”

وتحدثت نانسي صلاح عن حفل زفافها وذلك من خلال لقائها مع فيتو قائلة:"  كل حاجة هتتعرف في ميعادها إن شاء الله".

الفنانة نانسي صلاح، فيتو 

وأكدت نانسي صلاح في نفس اللقاء سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي قائلة:" أنا سعيدة للغاية أني أشارك في عمل فني مع محمد هنيدي وسعيد حامد وأوجه له الشكر لمساعدته واختياره لي لدوري في فيلم مرعي البريمو".

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تفاصيل مشارمة نانسي صلاح في مرعي البريمو 

و أضافت:" وهناك مشاهد صعبة واجهتني أثناء تصوير مرعي البريمو، وأصعب شئ  المشاهد الخارجية لاننا كنا مسافرين وبنسافر في الشمس الموضوع دا تعبني أوي".

و عن مشاركتها  بدور صعيدية في مسلسل ستهم مع روجينا الذي عرض في رمضان الماضي قالت:"  الحمد لله رب العالمين دا توفيق من عند ربنا وأنا لست متمكنة في اللهجة الصعيدية لذلك تدربت كثيرا في البداية ـ وفيلم مرعي البريمو تقريبا ثاني عمل صعيدي لي"، وقالت:" الموضوع جه صدفه  اما محمد هنيدي شاف صورتي وقال هي دي".

و احتفلت الفنانة نانسي صلاح بالعرض الخاص لفيلم مرعي البريمو الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي والذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في إحدى السينمات الكبرى علي طريق العين السخنة.

يذكر أن فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ومحمد محمود وعلاء مرسي وأحمد سلطان وإخراج سعيد حامد.

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نانسى صلاح الفنانة نانسي صلاح خطوبة نانسي صلاح فيلم مرعي البريمو

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